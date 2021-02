BELAKANGAN netizen memang dihebohkan dengan drama perselingkuhan di Manado. Bahkan, perselingkuhan tersebut disebut mirip dengan drakor 'The World of The Married'.

Permasalahan tersebut, melibatkan Michaela Elsiana Paruntu dan James Arthur Kojongian dengan orang ketiga Angel Sepang. Tapi, yang lebih mengejutkan adalah sang pelakor masih berusia 18 tahun.

Mungkin banyak dari Anda yang bertanya-tanya, ketika mengetahui suami selingkuh, kenapa tidak memutuskan untuk berpisah? Ya, saat pasangan Anda terbukti selingkuh, Anda dihadapkan pada pilihan, bertahan meski hati sakit atau bercerai.

Psikolog Klinis Meity Arianty menjelaskan, keputusan apa yang akan diambil tentu tergantung setiap individu yang merasakannya. Sebab, setiap orang pasti punya alasan apakah mau bertahan dengan pertimbangan tertentu atau cerai.

"Apapun pilihannya, alangkah baik jika Anda menentukannya karena keinginan Anda, dan bukan karena hal di luar diri Anda. Misal karena anak, karena orangtua atau karena hal lain," saran Mei pada Okezone.

