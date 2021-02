Pada Jumat, 5 Februari, SBS merilis still cuts pertama dari Kim So Yeon untuk drama The Penthouse 2 di akun official instagram @sbsdrama.official.

Terlihat Cheon Seo Jin yang mengenakan gaun mewah berwarna merah terang dengan potongan payet silver di lehernya. Ia juga menata rambutnya dengan ala bridal hair rendah. Tak lupa ia juga menambahkan anting kecil berlian di telinganya.

Tampilan glamor ini menunjukan di Penthouse season 2 ia akan menjadi ratu dari Griya Tawang. Dia Menggantikan Shim Suryeong (diperankan oleh Lee Jiah) yang tewas dibunuh olehnya dan Joo Dan Tae (diperankan oleh Um Ki Joon).

Postingan still cuts ini tentu saja membuat para netizen tidak sabar untuk menantikan peran licik dari sosok Cheon Seojin ini.

@rjoy_huang : “S2 tgl berapa si tayang? Kaga sabar woi, mumpung gue lagi darah rendah😂”

@sitsarrahh : “cepett tayang dong g sabar nii”

@sykulinersolok_ : “Siap2 emosi lg”

@dessyhalim : “ud mulai.meresahkan lg dia are you readyyy”

The Penthouse season 2 sendiri akan tayang perdana pada 19 Februari mendatang pukul 22.00 KST (waktu Korea Selatan).

