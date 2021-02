Pada Jumat, 5 Februari, Moon Ga Young memposting potret kenangannya saat tengah syuting drama True Beauty yang merilis episode terakhirnya pada Kamis, 4 Februari.

Potret dirinya dengan beberapa rekan pemain serial True Beauty ini bercaption “Benar-benar selamat tinggal👋” mengisyaratkan perannya sebagai Lim Jukyung telah benar-benar selesai. Postingannya ini tentu saja membuat para fans bersedih hati. Karena drama komedi-romansa True Beauty resmi tamat.

Ohmy.jennie : “im so sad”

@truebeautydrama : “LOVE YOU❤️❤️❤️❤️❤️ IM GONNA MISS U SO MUCH”

@truebeauty.universe : “No dont say bye 😭😭🥺”

@bts_jooniie : “Love you and I will miss jugyeong 😭💜”

Selain sejumlah komentar sedih, para fans juga berharap bahwa drama ‘True Beauty’ akan merilis season ke 2.

@kumalsr_ : “selamat tinggal 😩 mbaa aku butuh season 2😭”

@dillaaulias : “Mba ditunggu season 2 nya🧡😭”

@ainsofia10_ : “We need season 2”

Dan diketahui juga, sang pencipta karya asli True Beauty juga ikut meninggalkan komentar di postingan Moon Ga Young.

@meow91__ : “Aku mencintaimu .. ♥ ️”

Komentar dari sang kreator asli True Beauty ini juga dilikes dan mendapat banyak ucapan terima kasih serta pujian dari para fans setia True Beauty.

(hel)