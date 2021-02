MEMILIKI mungkin menjadi salah satu ha tang diinginkan tiap pasangan. Tapi berbagai faktor, seperti nutrisi, perilaku seksual, budaya, cara hidup, dan emosi dapat memengaruhi kesuburan.

Adapun puncak kesuburan pada wanita di awal usia 20-an dan akan menurun setelah usia 30. Melansir dari Boldsky, sejumlah penelitian telah menunjukkan, kesuburan menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Reproductive Biology and Endocrinology menyatakan, sekitar 10 - 15 persen pasangan dipengaruhi infertilitas. Penelitian menunjukkan, laki-laki bertanggung jawab atas 20 sampai 30 persen kasus infertilitas dan berkontribusi pada 50 persen kasus secara keseluruhan.

Nah, bagi pasangan yang ingin memiliki momongan, berhubungan badan tiap hari bukan solusi. Anda dapat mengikuti beberapa tips ini supaya cepat mendapatkan keturunan, seperti dilansir dari Boldsky.

Catat siklus bulanan

Siklus menstruasi wanita selama 28 hari. Pantau siklus menstruasi dan periksa apakah menstruasi Anda teratur atau tidak teratur. Tandai kalender, karena ini akan membantu memprediksi waktu berovulasi, yaitu saat ovarium akan melepaskan sel telur yang siap dibuahi sperma.

Seorang wanita kemungkinan besar hamil jika dia berhubungan seks tiga hari sebelum dan sampai hari ovulasi. Ovulasi umumnya terjadi sekitar hari ke-14 dari siklus menstruasi 28 hari.

Hitung waktu berhubungan seks

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di The New England Journal of Medicine, melakukan hubungan intim selama enam hari yang berakhir pada hari ovulasi dapat meningkatkan kemungkinan pembuahan.

Berhenti merokok

Merokok dapat mempengaruhi kesuburan pada pria dan wanita. Merokok dapat menurunkan kualitas sperma, menurunkan motilitas sperma dan meningkatkan risiko sperma berbentuk tidak normal sehingga mengurangi kemampuan sperma untuk membuahi sel telur.

Hindari minum alkohol

Hindari minum alkohol karena dapat menurunkan libido dan menurunkan jumlah sperma pada pria. Wanita yang minum banyak alkohol memiliki peningkatan risiko mengalami kemandulan. Jadi, jika Anda berencana untuk hamil, kurangi asupan alcohol.

Tidur nyenyak

Tidur tidak teratur dan durasi tidur yang pendek atau panjang pada malam hari dapat berdampak negatif pada kesuburan. Sebuah penelitian menunjukkan, pria yang sulit tidur di malam hari dan tidur dalam jangka waktu yang pendek atau terlalu lama dapat menurunkan kemungkinan terjadinya pembuahan.





