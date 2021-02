JAKARTA - Memasuki minggu ketiga, gelaran esports Free Fire Master League (FFML) Season III semakin membara. FFML Season III Divisi 1 pada Match Day ke-5 ini diwarnai dengan serangan balik dari para Jawara musim lalu.

EVOS Esports meluncurkan serangan baliknya di minggu ketiga hari kelima ini. Walau sempat berusaha untuk merebut Booyah di hari kelima dan keenam, penampilannya masih mampu ditepis oleh kepiawaian DG Esports dan RRQ Hades.

Dua tim yang sangat ambisius di musim ini, berhasil memuncaki hasil pertandingan di dua hari tersebut. EVOS Esports pun kembali harus berdiam di posisi kelima di grupnya. Dengan demikian, klasemen sementara minggu ketiga yang semakin ketat dengan poin yang berbeda tipis harus berpihak pada Aerowolf Pro Team yang menggeser SES Mizu di Grup A, RRQ Hades masih mengungguli Grup B, dan DG Esports di Grup C.

Pertandingan FFML Season III Divisi 1 yang diisi oleh tim dari Pot A dan Pot C ini juga diwarnai dengan keseruan adanya player transfer. SES Mizu dan DG Esports melakukan penambahan pemain pada roster line up nya.

Berikut daftar tim yang bermain pada Match Day 5 ini:

Persaingan sengit ditunjukkan dari para tim yang berada di Pot C. seluruh tim dari Pot C tampak melalui persaingan dengan ganas dan berlomba untuk mengantar tim lawan menuju lobby. Selain itu, kejutan datang dari permainan tim EVOS Esports.

Tim ini menunjukkan perkembangan pesat dalam aksinya di Match Day kali ini, padahal Match Day sebelumnya EVOS Esports tampil kurang perform. Ini juga dibuktikan dengan keberhasilan mereka meraih satu Booyah pada ronde kedua.

Berikut urutan tim yang berhasil meraih Booyah di Match Day ke-5:

• Ronde 1 (Bermuda): Boss Knightmare

• Ronde 2 (Purgatory): EVOS Esports

• Ronde 3 (Kalahari): SES MIZU

• Ronde 4 (Bermuda): AURA Esports

• Ronde 5 (Purgatory): DG Esports

• Ronde 6 (Kalahari): DG Esports

Sementara itu, DG Esports kembali menunjukkan konsistennya dengan bermain baik dan tetap tampil spektakuler di Match Day ke-5 ini. meraih Double Booyah membuat DG Esports kokoh berdiri di puncak Match Day Standings.

FFML Season III Divisi 1 pun terus berjalan. Menginjak pertengahan musim, Match Day ke-6 menjadi penanda berakhirnya separuh Match Day, dari total 12 Match Day yang tersedia. Pertandingan Match Day ke-6 pun dihadiri oleh tim dari Pot B dan Pot C yang berlangsung sengit dan penuh atraksi mengejutkan.

Terlihat dari pertunjukkan The Prime Esports tak henti menjegal langkah Evos Esports. Mereka berhasil menyabet banyak kill point atas EVOS Esports pada setiap ronde Selain The Prime, Island of Gods juga berhasil menorehkan permainan yang baik dengan mengantongi 2 Booyah.

Dikenal sebagai pot neraka,tentu Pot C tak bisa meremehkan kehadiran Pot B di Match Day ke-6 ini. Terbukti saat RRQ Hdes bermain dengan sangat apik dan memboyong 2 Booyah.

Berikut urutan tim yang berhasil meraih Booyah pada Match Day ke-6:

• Ronde 1 (Bermuda): RRQ Hades

• Ronde 2 (Purgatory): EVOS Esports

• Ronde 3 (Kalahari): Island of Gods

• Ronde 4 (Bermuda): Island of Gods

• Ronde 5 (Purgatory): RRQ Hades

• Ronde 6 (Kalahari): AURA Esports

Menginjak Match Day pertengahan season,menjadi titik krusial dimana 12 tim harus berupaya merebut banyak poin untuk memanjat tangga klasemen. Baik Pot B dan Pot C bersitegang untuk meraih hasil maksimal pada pertandingan kali ini.

Penampilan konsisten dan performa apik dari RRQ Hades berbuah mani di kesempatan Match Day ke-6 ini. RRQ Hades berhasl berada di puncak Match Day Standing pada hari ini. diikuti oleh Island of Gods di posisi kedua, dan AURA Esports berhasil memanjat tangga klasemen dari penampilan apiknya di akhir pertandingan.

Namun, sengitnya pertandingan pasti dirasakan oleh para pemain dan Survivors. Dari sisi penempatan klasemen belum ada perubahan yang berarti, baik dari Pot B maupun Pot C.

RRQ Hades masih unggul pada puncak Standings Pot B disusul oleh Dranix Esports dan Red Bull Rebellion. Sementara, DG Esports dan Island of Gods kini mengantongi jumlah poin yang pada Pot C, dan pergerakan terjadi dimana AURA Esports harus melangkahi EVOS Esports dan naik ke posisi 4 dari sebelumnya berada di posisi 5 pada Match Day ke-5.

Nah Survivors, tak mau ketinggalan aksi para jagoan favorit kalian? Saksikan terus pertandingan selanjutnya untuk Divisi 2 (grup A, B, dan C) akan diselenggarakan pada 2-3 Februari 2021 dan Divisi 1 akan tampil lagi pada 6 Februari 2021 (grup AB) dan 7 Februari 2021 (grup AC), pukul 19.00 - 22.00 WIB di akun resmi YouTube dan Facebook Live Free Fire Esports Indonesia.

CM

(yao)