Pertunjukan Free Fire Master League Season III masih terus berjalan. Di minggu ketiga ini, turnamen esports Free Fire Master League (FFML) Season III diwarnai dengan serangan balik dari para Jawara musim lalu. Berikut adalah rekap pertandingan Divisi 1 dan Divisi 2 di Week 3.

Pada Match Day ke-5 ini, terlihat pertandingan nampak mulai memanas. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kontes dari NXL Ligagame terhadap NGid Esports. Terlihat berkali-kali adanya usaha NXL Ligagame untuk merebut posisi puncak klasemen dari NGid Esports. Meski usaha mereka berkali-kali gagal, namun tabrakan dari NXL Ligagame ini berhasil mengurangi performa NGid Esports di awal-awal ronde.

Sementara itu konsistensi yang baik terlihat dari performa Siren Esports dan Bonafide juga terlihat di Match Day ke-5 kali ini. Mereka pun menambah sengit pertempuran yang ada di Match Day kali ini. Kesengitan dari Match Day 5 kali ini juga terbukti dengan adanya 6 tim berbeda yang mengamankan poin Booyah, berikut urutan tim yang berhasil mendapat Booyah:

• Ronde 1 (Bermuda): G Arsy Esports

• Ronde 2 (Purgatory): Unite Esports

• Ronde 3 (Kalahari): Giant Esports

• Ronde 4 (Bermuda): Siren Esports

• Ronde 5 (Purgatory): Bonafide Esports

• Ronde 6 (Kalahari): NGid Esports

Meski sempat terlihat terseok-seok di ronde pertama, tidak disangka ternyata NGid berhasil mengamankan posisi ke-3 pada akhir klasemen Match Day 5. Kejutan juga diperoleh dari Siren Esports yang berhasil duduki puncak klasemen. Disusul oleh Bonafide Esports di posisi kedua dengan perolehan 67 poin.

hasil tersebut menunjukan kompetitif yang ada di FFML Season III Divisi 2 terutapa pada Group A. Setelah pekan lalu mendominasi, posisi Rimo Arjuna harus tergeser oleh Siren Esports dengan terpaut 2 poin. Di Grup B Bonafide Esports masih memimpin dengan perolehan 48 poin, disusul oleh Echo Esports dengan total perolehan 36 poin. NGid di Group C konsisten memuncaki klasemen grup dengan total 50 poin dengan peringkat kedua XCN Dewa terpaut jauh 32 poin.

Keseruan pun tetap tak terelakan di Match Day ke-6 yang berlangsung pada 28 Januari 2021 dimana pagelaran Free Fire Master League Season III Divisi 2 telah dihelat. Seperti biasa seluruh tim yang terdaftar di Divisi 2 akan berjuang untuk mengamankan posisi atas klasemen tiap grupnya. Acara semalam dipandu oleh para shoutcaster, Abigail, Jo Brandal, Abah Hasby, dan Bigan DGTR.

Pertandingan pada Match Day ke-6 ini berjalan sangat seru. Dominasi kembali terlihat dari Siren Esports, NGid dan Bonafide yang merupakan pemegang posisi tiga teratas pada klasemen Match Day 5 kemarin. Selain itu Echo Esports juga berhasil memperlihatkan kebolehan mereka terbukti dengan dua kali Booyah yang berhasil mereka amankan. Berikut urutan tim yang memegang poin Booyah pada Match Day 6:

• Ronde 1 (Bermuda): UNITE Esports

• Ronde 2 (Purgatory): ECHO Esports

• Ronde 3 (Kalahari): ECHO Esports

• Ronde 4 (Bermuda): Bonafide Esports

• Ronde 5 (Purgatory): Siren Esports

• Ronde 6 (Kalahari): NGid Esports

Mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam game playnya, Siren Esports berhasil mengungguli pertandingan di Match Day ke-6 kali ini. Mereka kembali memuncaki klasemen di Match Day 6 setelah sebelumnya berhasil juga meraih peringkat pertama pada klasemen Match Day ke-5.

Dengan hasil klasemen Match Day 6 diatas, nampaknya belum menorehkan perubahan pada klasemen Group kecil baik di Grup A, Grup B, maupun Grup C. Hasil mencolok juga dapat diamati di Grup C karena nampaknya hingga Match Day ke-6 saat ini belum ada tim lain dari Grup C yang berhasil mendapat poin penuh selain NGid Esports, sehingga mereka berdiri di puncak klasemen Grup C dengan total 60 poin terpaut jauh dari pesaing-pesaingnya di Grup C.

Pertandingan belumlah berakhir karena masih ada total 6 Match Day lagi yang akan dipertandingkan. Dan jadwal pertandingan selanjutnya pada FFML Season III dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 19.00 - 22.00 WIB sejak tanggal 16 Januari - 27 Februari untuk Divisi 1 dan setiap hari Rabu dan Kamis pukul 19.00 - 22.00 WIB sejak tanggal 13 Januari - 18 Februari untuk Divisi 2. Informasi selengkapnya mengenai jadwal, rekap, dan hasil pertandingan, dapat diakses di website resmi Turnamen Garena Free Fire.

Penikmat esports tentu jangan sampai ketinggalan menonton serunya kedua divisi liga ini dapat menyaksikan Live Stream-nya di akun resmi YouTube dan Facebook Live Free Fire Esports Indonesia. Jangan lewatkan aksi para atlet esports yang akan saling beradu strategi di rangkaian turnamen bergengsi persembahan Free Fire ini.

CM

(yao)