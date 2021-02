Ridho Rhoma kembali masuk ke jurang yang sama. Tidak ada kapoknya, putra dari legenda dangdut Rhoma Irama tersebut kembali terciduk polisi karena penyalahgunaan narkoba.

Ridho Rhoma diamankan Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada Minggu, 7 Februari 2021. Ia kedapatan menyimpan narkoba jenis ekstasi. Hasil pemeriksaan menyebutkan Ridho positif amphetamin.

“Positif amfetamin ya. Masih jalani pemeriksaan dulu,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Kaya, Kombes Yusri Yunus, saat dihubungi awak media, Minggu (7/2/2021).

Sebelumnya, pada Maret 2017 Ridho Rhoma ditangkap pertama kali dengan kasus serupa, tapi narkoba yang dia punya kala itu sabu. Dia dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan menjalani rehabilitasi di RSKO Cibubur selama 6 bulan 10 hari.

Baca Juga : 4 Potret Ridho Rhoma, Putra Raja Dangdut yang Kembali Terjerat Narkoba

Lalu, pada 25 Januari 2019, dia keluar penjara. Namun, perkara belum usai karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi. Mahkamah Agung pun mengabulkan kasasi tersebut dan memperberat hukuman Ridho menjadi 1,5 tahun penjara.

Baca Juga : Mengenal Amphetamin, Narkoba yang Bikin Ridho Rhoma Kembali Ditangkap Polisi

Terlepas dari itu, sebelum diciduk polisi ketiga kalinya, Ridho Rhoma terlihat aktif di Instagram. Dia kerap membagikan foto manggungnya atau sekadar hangout bersama teman-teman. Nah, di artikel ini Okezone coba merangkum beberapa potret Ridho sebelum diciduk polisi:

1. Bertemu The Sacred Riana





Di momen ini Ridho Rhoma mengaku pertama kali bertemu dengan The Sacred Riani di satu kerjaan yang sama. Kesempatan itu tak dia lewatkan untuk diabadikan, keduanya di foto ini terlihat serius sekali saat saling menatap dan itu membuat suasana sedikit menyeramkan, ya. Meski sudah ditutup masker, bewok bang Ridho tetap terlihat, ya.

2. Foto bareng tim





Dua minggu lalu, Ridho membagikan foto bersama dengan Sonet2 Band. Di momen tersebut, dia mengutarakan rasa bahagianya sudah 12 tahun bersama dalam berkarya.

"Thank you for all the love and support you gave us. Kami akan terus berkarya. Bismillah, dengarkan lagu terbaru kami 'Tiada Mungkin Lagi'," tulisnya di keterangan foto.

Gaya Ridho yang casual dengan tampilan monokrom seperti ini kekinian sekali. Kacamata hitam jangan sampai terlupa, biar gaya makin kece.

3. Semangat menyambut 2021





Foto ini memberi harapan bagi dia dan semua fansnya. Keceriaan dan hidup baru usai melewati masa sulit di penjara terlukis di foto ini. Suasana 'rainbow' di latar belakang fotonya menandakan akan adanya masa depan yang lebih cerah. Walau kenyataannya, Ridho kembali terjerat narkoba.

4. Berharap 2021 lebih baik Di foto ini Ridho mengutarakan harapannya di 2021 untuk lebih baik meski tersirat. Ya, kalimat di keterangan foto, "2021 here we go! Bismillah" seperti tanda kalau dia siap mengaruhi tahuh ini. Tapi sayang, di awal tahun dia sudah terkena kasus narkoba lagi. Tentunya semua berharap kalai ini adalah kasus terakhirnya dan benar-benar bisa berhenti mengonsumsi barang haram tersebut. 5. Tetap semangat! Keterangan foto yang dia tulis di unggahan ini mungkin jadi penyemangat untuk dirinya sendiri. Ridho menuliskan caption, "Keep smiling. Good morning, everyone." Senyum bang Ridho di sini memang sumringah sekali, meski tertutup face shield. Semoga, setelah kejadian ini, senyum seperti ini masih akan kita lihat dan apa yangs sudah terjadi bisa jadi pembelajaran yang sangat berharga untuk Ridho Rhoma.