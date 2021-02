The Weeknd sukses mengguncang Super Bowl 55 Halftime Show 2021 dengan penampilan spektakulernya di Raymond James Stadium, Florida, Amerika Serikat. Namanya pun langsung menjadi trending topic nomor satu di Twitter.

Sebagai informasi, Super Bowl Halftime Show merupakan pertunjukkan paruh waktu yang telah menjadi tradisi tersendiri dalam sejarah pertandingan football Amerika. Pertunjukkan ini telah menampilkan sederet penyanyi papan atas Hollywood.

Mulai dari Prince, Lady Gaga, Beyonce, Katy Perry, Shakira, Jennifer Lopez, dan tahun ini giliran The Weeknd yang menghentak panggung Halftime Show.

Tak hanya membawakan sederet lagu hitsnya, seperti Can't Feel My Face, Save Your Tears, The Hills, hingga Blinding Lights, dalam pertunjukkan itu busana yang dikenakan The Weeknd terlihat sangat memukau.

Ia mengenakan satu set jas berwarna merah dipadukan dengan celana hitam hasil rancangan Matthew M. Williams (Givenchy). Kepada Vogue, Matthew sempat menjelaskan secara gamblang inspirasi dan tantangan yang ia hadapi saat merancang busana untuk The Weeknd.

Menurutnya, ada perbedaan mendasar ketika merancang busana untuk model dan musisi.

"Merancang busana untuk model adalah tentang mewujudukan visi yang selama ini kamu imajinasikan menjadi kenyataan. Namun merancang busana untuk musisi adalah menghidupkan karakter mereka seiring dengan visi brand. Aku merasa ini cukup menyenangkan," kata Matthew.

"Setelah melalui sejumlah diskusi, kami sepakat untuk membuat setelan jas khas Givency bergaya 70-an," imbuhnya.

Matthew mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu sekira 250 jam untuk menyelesaikan busana tersebut. Hasilnya pun terlihat sangat sempurna.

The Weeknd tampil gagah dalam balutan jas merah berbahan red wool dengan aksen savoir faire yang menjadi salah satu ciri khas Givenchy. Jas itu kemudian diberi tambahan embroidery berupa rubi kristal untuk menambah kesan glamor.

"Kami memiliki tim yang sangat luar biasa. Mereka memasang kristal itu satu per satu untuk memastikan tampilannya sempurna ketika dikenakan di malam yang spesial (Super Bowl Halftime)," jelas Matthew.

(DRM)