Selebgram Eka Maysari masih ramai diperbincangkan. Namanya mulai muncul karena foto-foto dan kabar kedekatannya dengan suami Rachel Vennya, Niko Al Hakim alias Okin.

Banyak diserbu netizen di Instagram, Eka sempat mengubah akunnya menjadi private. Dia juga mengalami kenaikan followers.

Eka sempat buka suara perihal dugaan “orang ketiga” ini. Melalui akun Instagram storiesnya, perempuan cantik ini memberikan klarifikasi.

“Guys jadi aku mau kasih tahu, sebenarnya memang aku tuh nggak ada apa-apa sama Okin. Jadi kalian jangan mau digoreng sama berita-berita yang nggak benar,” ujar Eka Maysari.

Baca Juga : Dituduh Selingkuhan Suami Rachel Vennya, Initp Eka Maysari Seksi Pakai Kemben

Tetap aktif bersosial media, Eka tampak baru saja mengunggah foto di fees Instagramnya. Tapi, kolom komentarnya ditutup.

“Smell the sea and feel the sky , let your soul and spirits fly 🤗” tulis Eka pada keterangan fotonya.

Baca Juga : Potret Menggoda Eka Maysari, Selebgram yang Dituding Selingkuhan Suami Rachel Vennya

Eka terlihat seksi dengan balutan jumpsuit hitam bermotif garis vertikal putih. Jumpsuit yang digunakannya memiliki model sleeveless dengan belahan dada v-neck yang rendah.

Dia tampil santai dengan memakai sandal dan menggerai rambutnya. Eka juga memakai kacamata hitam untuk penampilannya kali ini.

(hel)