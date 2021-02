Kerap tampil seksi, gaya penampilan Shandy Aulia tak jarang jadi sorotan netizen. Salah satunya ketika Shandy Aulia memakai bikini.

Semenjak menetap di Bali, Shandy Aulia memang kerap membagikan foto-fotonya memakai bikini ke akun Instagram pribadi. Foto-foto bikini ibu satu anak ini menuai pro dan kontra dari netizen.

Berikut potret seksi Shandy Aulia pakai bikini yang Okezone rangkum dari Instagram pribadinya, @shandyaulia, Selasa (9/2/2021).

Stunning pakai bikini two piece





Shandy tampil super stunning dalam balutan bikini two piece berwarna pastel. Shandy memilih mengenakan bikini karena tengah bersantai di pinggir kolam renang sembari menikmati pemandangan alam Bali yang begitu memesona. Rambutnya dibiarkan terurai panjang sehingga mencipatakan kesan santai namun tetap cantik.

Baca Juga : Seksi Berbikini, Netizen Sebut Shandy Aulia Tampil Porno

Baca Juga : Shandy Aulia Pamer Bikini, Intip Potretnya Usai Menetap di Bali

Namun karena foto inilah, Shandy justru dibanjiri kritikan pedas netizen. Banyak yang menyayangkan Shandy tampil seksi karena dinilai terlalu vulgar (porno) dan dapat memengaruhi kondisi sang buah hati ke depannya. Hal tersebut disampaikan secara gamblang oleh seorang netizen dengan akun @sryvestyzenwati.

"Mbak Shandy yang baik hati, next kalau boleh yang diupload gak usah yang bikini-bikin begini ya mom. Nanti claire jadi ikut-ikutan tampil porno loh kalau sudah besar, apalagi kita juga Kristen sebaiknya yang diupload yang lebih sopan ya Shandy. Semua orang juga tau kok your body goal itu, keren banget, bahkan saya juga walaupun sudah masuk usia 50, tetap semangat lihat kamu begitu tertib olahraga. Anak saya juga perempuan samgat terinspirasi lihat kamu shand dalam hal OR. Okeh mbak shandy cantik, sehat selalu salam gemes untuk claire, GBU," tulisnya.

Meskipun demikian, Shandy tetap berusaha merespons pernyataan tersebut dengan jawaban yang sopan dan positif. Ia mengatakan bahwa mengenakan bikini sebetulnya hal yang lumrah bila dipakai di lokasi yang tepat seperti pantai maupun kolam renang.

"Halo bu saya baru tau kalau memakai bikini itu porno. Saya rasa setiap pemikiran manusia berbeda ibu. Kalau karena bikini perempuan di bilang porno, banyak sekali dong perempuan di dunia ini yang tampil porno karena hanya pakai bikini. Melihat pribadi seseorang kalau hanya melihat apa yang dipakai buat saya pemikiran yang dangkal karena saya melihat seseorang bukan dari sekedar pakaian saja tapi banyak aspek. Terima kasih," tulis Shandy.

Namun, ada juga netizen yang kagum dengan penampilan ibu dari Claire Herbowo ini. Mereka memuji tubuh Shandy yang langsing dan ideal atau bahasa kekiniannya body goal.

"Bodiiii impian emak-emak yang udah ngelahirin anak 3," tulis akun diyanti.weda.

"Aduh badannya bagus banget," tulis akun ayudia.laras.

"Harus ditiru nih perawatan sudah dimulai selama hamil. Rajin olahraga juga. Kalau kita mana berani hamil-hamil olahraga seperti itu. Mesti ada pitynya juga yang ngawasin. Good job sandy," tulis akun monicayfs.

Berenang bersama suami Dengan bikini merahnya, Shandy berenang bersama dengan sang suami. Ia bahkan digendong pundak sama suaminya yang terlihat ikut tersenyum bersama ke arah kamera. Keterangan foto Shandy di foto ini menarik perhatian netizen banget. "Jangan Claire aja dong yang digendong terus, mommynya kan juga mau. Ternyata daddy masih kuat gendong mommy-nya Claire, ya," kata Shandy. Bikini two piece kuning Hot mom satu ini tampil seksi mengenakan bikini two piece warna kuning. Shandy tampak memesona dengan senyumnya menemani Claire bermain di pantai. Bikini dan hotpants Kali ini tak hanya dengan Claire, tetapi juga ditemani sang suami, David Herbowo. Shandy yang mengenakan bikini dan hotpants tampak manja bersandar di lengan suaminya. Santai di tepi kolam Menikmati alam mungkin itu yang tergambar dari foto Shandy Aulia ini. Mengenakan bikini putih one piece, Shandy merebahkan tubuhnya di pinggir kolam sembari menikmati panorama. Bikini warna-warni Shandy Aulia tampil seksi mengenakan bikini warna-warni. Selain itu, dia mengenakan bucket hat yang membuat penampilannya kian kece. Pada foto ini, Shandy juga memamerkan ketiak mulusnya. Santai menikmati deburan ombak Pada foto ini Shandy mencuri perhatian dengan penampilan seksinya. Dia mengenakan bikini one piece duduk di tepi pantai menikmati guyuran deburan ombak yang menghampirinya.