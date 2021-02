PERYAAN Valentine Day pada akhir pekan ini memang nampaknya tenggelam dengan adanya pandemi Covid-19. Pasalnya, masyarakat sangat tidak dianjurkan untuk bepergian ke tempat umum.

Meski demikian, bukan berarti Anda dengan pasangan tidak bisa merayakan Hari Kasih Sayang loh. Salah satu restoran yang menawarkan menu spesial Valentine adalah Ruth’s Chris Steak House Jakarta.

Restoran Amerika premium ini siap membuat Hari Kasih Sayang Anda bersama orang tercinta lebih spesial. Tetap konsisten menghidangkan marble custome aged US Prime Beef yang dimasak broilers bersuhu 982 derajat Celcius, Ruth’s Chris Steak House konsisten menghadirkan cita rasa dan tekhnik memasak yang diciptakan sang pemilik, Ms. Ruth Fertel di New Orleans pada tahun 1965 lalu.

Menghadirkan menu spesial Valentine untuk lunch dan dinner, Ruth’s Chris Steak House menghidangkan deretan menu ikonik untuk menyempurnakan momen spesial Anda. Untuk starters, Sizzlin’ Blue Crab Cakes, Carpaccio dan Lobster Bisque dapat dijadikan pilihan.

Untuk Entrees, U.S Petite Fillet, Prime Ribeye, Prime New York Strip atau U.S. Petite Fillet 8 OZ with Shrimp tersedia di hari Valentine dengan pilihan sides berupa Pan-Roasted Wild Mushroom, Creamed Spinach atau Mashed Potatoes.

Tutup hari spesial Anda dengan manisnya dessert Mini Cheesecake yang cocok ditemani kopi dan teh. Hidangan spesial Valentine ini available di tanggal 13 hingga 15 Februari 2021.

(mrt)