MENJAGA kekebalan tubuh telah menjadi salah satu prioritas utama sejak awal pandemi covid-19. Meskipun makanan sehat dan olahraga adalah cara terbaik menjaga diri tetap bugar, suplemen seperti vitamin C juga bisa memberikan peran penting dalam meningkatkan kekebalan tubuh.

Ada banyak suplemen vitamin C tersedia di pasaran, tapi yang terbaik adalah berasal dari nutrisi di makanan sehari-hari. Ini bisa berasal dari buah-buahan atau sayuran.

Berbicara mengenai vitamin C, makanan pertama yang muncul di benak adalah jeruk. Tidak diragukan lagi, jeruk memang kaya vitamin C. Tetapi ternyata ada beberapa makanan lain yang mengandung lebih banyak vitamin C daripada jeruk.

Mengutip dari Times of India, Senin (8/2/2021), berikut ini lima makanan yang juga kaya vitamin C dan bisa dikonsumsi untuk menjaga kekebalan tubuh.

1. Pepaya

Studi menunjukkan bahwa makan pepaya dapat melancarkan pencernaan, mencerahkan kulit, membersihkan sinus, dan memperkuat tulang. Satu porsi pepaya memiliki 88,3 mg vitamin C.

2. Stroberi

Satu porsi stroberi mengandung sekira 87,4 mg vitamin C. Tidak hanya itu, stroberi memberi folat dan senyawa lain yang dapat meningkatkan kesehatan jantung.

3. Nanas

Nanas memiliki bromelain, enzim pencernaan yang membantu memecah makanan dan mengurangi kembung. Bromelain bertindak sebagai agen anti-inflamasi alami yang membantu Anda pulih lebih cepat setelah latihan yang berat. Satu porsi nanas mengandung 78,9 mg vitamin C.

4. Paprika merah Paprika merah rendah kalori dan kaya akan berbagai nutrisi. Ini membantu meningkatkan mood dan dengan demikian membuat makanan menjadi enak disantap. Dalam 100 gram paprika merah, terkandung sekira 127,7 mg vitamin C. Baca juga: Selain Mencegah Batu Ginjal, Kenali 7 Manfaat Baik LemonĀ 5. Kubis brussel Kubis brussel yang berbentuk kecil penuh dengan khasiat antikanker. Sayuran ini kaya fitonutrien dan serat. Satu kubis brussel mengandung sekira 74,8 mg vitamin C. Jika tidak menyukai rasa pahitnya, bisa memanggangnya sebentar untuk mengeluarkan rasa manis di dalamnya.