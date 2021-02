Serial drama Korea - True Beauty resmi tamat di episode 16. Sehari setelahnya, pasangan pemain utama, Moon Ga Young dan Cha Eun Woo mengunggah foto nuansa balon di Instagram masing-masing,

Foto nuansa balon dan bunga Moon Ga Young dan Cha Eun Woo ini nampaknya seperti perayaan tamatnya ‘True Beauty’. Foto ini sekaligus ucapan selamat kepada dua sejoli pelakon Jukyung dan Suho atas peran mereka yang luar biasa.

Di belakang mereka pun juga terdapat balon huruf yang menunjukan inisial nama mereka, yaitu CEW (Cha Eun Woo) dan MKY (Moon Ka Young).

Postingan mereka tentu saja dibanjiri komentar netizen, karena pada akhirnya cerita asmara Jukyung dan Suho berakhir bahagia karena mereka kembali bersama selepas berpisah selama 2 tahun.

@angella_brendaaa : “TEAM SUHO MENANG😍😍😍”

@dongminweb : “Team Suho forever💘💘💘”

@cikningggg_ : “Happy ending cha eun woo😍❤️”

@sherylmarta : “Happy ending hyung”

Selain itu, banyak juga fans yang mengucapkan selamat dan berterima kasih atas peran serta kerja keras mereka yang luar biasa untuk menghibur para fans dikala pandemi ini.

@emilylixx : “TRUE BEAUTY BEST DRAMA ❣️ Thank you for your hard work 😭 I WILL MISS YOUR CHARACTER”

@moongayoungnews : “CONGRATULATIONS GAYOUNG YOU'VE WORKED HARD PLEASE REST ALOT❤️”

@alexmonamour777 : “CONGRATULATIONS!!!! I LOVE YOU AND I LOVE ALL THE CAST!!!! BEAUTIFUL END!!!! <333333 FROM USA AND LATINOAMERICA”

@doy_loves_milky : “Makasiii mba jukyung dan babang suhooo udah menghibur aku saat pandemic iniii”

