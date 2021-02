Serial Drama Korea True Beauty telah tamat di episode 16. Setelahnya, salah satu bintangnya, Hwang In Yeop membagikan potret kenangan selama syuting True Beauty di akun instagram pribadinya, @hi_high_hiy.

Hwang In Yeop berterima kasih kepada fans karena sudah mendukungnya selama memerankan Han Seo Jun. Selain itu, dia juga mengucapkan perpisahan dengan fans sebagai sosok Han Seo Jun.

“Saya hanya akan mengingat hal-hal yang cantik dan indah 💜. Terima kasih sudah mencintaiku ❤️. Sampai jumpa lagi halo. Selamat tinggal Seojun,” tulisnya.

Postingan ini dibanjiri komentar kesedihan dari para fans. Pasalnya, tokoh Han Seo Jun cintanya bertepuk sebelah tangan kepada Jukyung yang diperankan oleh Moon Ga Young. Ia harus rela melihat Jukyung bahagia bersama sahabatnya sendiri, Suho yang diperankan Cha Eun Woo.

@shofaannisaa : “Bye bye seojun!!! Next harus jadi happy boy ya!!!!!! ❤️❤️❤️❤️”

@myouikay : “I DONT WANNA LET HAN SEOJUN GO💔💔💔💔”

@zxz_ahra : “GA TEGAAA AKU TU😭😭😭 UDAH KERJA KERAS YA? MAKASIHHH INYEOP🤍🤍”

@shaalsaistiarti : “Kamu yg diphpin aku yg uring uringannnn😭😭😭”

@ms.yo.hanna : “seojun deserves better 😭✊”

@ccloouud : “NANGIS BGT LIATNYAAA😭😭”

Selain itu, banyak juga fans yang mengucapkan terima kasih atas perannya yang hebat. Fans juga berharap, drama selanjutnya Hwang In Yeop memerankan tokoh utama agar mendapat ending yang bahagia.

@emilylixx : “In youp, you did great for Seojun's role!!!! Thank you for your hard work ❣️ i don't want it to end though 🤧😫😩 i hope you'll be the main lead in your next drama 🙏🙏🙏”

@viia_plnt : “Comeback as first male lead actor, and no more broken heart for you 💜”