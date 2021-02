Perhelatan Super Bowl 2021, baru saja usai digelar. Sebelum menampilkan aksi panggung The Weeknd sebagai penampil utama untuk Super Bowl Halftime Show, sebelumnya pihak penyelenggara juga menampilkan penyanyi Miley Cyrus.

Miley hadir sebagai penampil untuk acara tayangan siaran langsung pesta pre-game TikTok Tailgate yang digelar di Raymond James Stadium, Tampa, Florida. Pelantun hits Pary in the USA tersebut, tampil beraksi dengan mengenakan seragam cheerleaders warna hitam dan pink, di hadapan sekitar 7.500 para tenaga kesehatan yang divaksinasi.

Menyemangati para tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan penanganan pandemi Covid-19 tersebut, Miley tampil bersama ikon musik rock era 80’an, Billy Idol untuk menyanyikan lagu kolaborasi keduanya, Night Crawling dan juga salah satu lagu hits milik Billy, White Wedding.

Di konser yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam tersebut, mantan istri Liam Hemsworth tersebut juga menghibur ribuan tenaga kesehatan di AS yang hadir lewat beberapa lagu lainnya, contohnya Bad Karma bersama Joan Jett dan lagu pop klasik modern, We Can’t Stop dan The Climb.

Acara siaran langsung pesta pre-game TikTok Tailgate yang dimeriahkan oleh Miley ini kemudian dilanjutkan dengan gelaran Pepsi Super Bowl Halftime Show yang dipandu Steve Harvey dan reporter NFL Network MJ Acosta dengan menampilkan bintang utama, penyanyi The Weeknd.

(DRM)