Nama sang quarterback, Tom Brady ramai menjadi pemberitaan dan trending di situs pencarian Google. Hal ini sehubungan dengan kemenangan Tampa Bay Buccaneers di ajang Super Bowl. Selain sebagai

Selain atlet football, Tom Brady juga menuai ketenaran sebagai suami supermodel legendaris asal Brazil, Gisele Bundchen. Sebagai suami, lewat akun Instagram pribadinya, Tom cukup sering menunjukkan kemesraan, mengekspresikan rasa cintanya kepada Gisele yang telah memberikannya sepasang anak laki-laki dan perempuan tersebut.

Merangkum akun Instagram pribadi Tom, Senin (8/2/2021) yuk intip 5 potret mesra Tom Brady bersama Gisele Bundchen di bawah ini.

1. Rayakan Valentine

Sudah menikah selama 12 tahun, tepatnya sejak 2009. Tom masih begitu semangat merayakan perayaan Hari Kasih Sayang bersama Gisele. Merayakan Valentine’s Day, Tom mengunggah potret dirinya yang sedang tersenyum karena digigit mesra Gisele. “My forever Valentine,” tulis Tom sebagai keterangan foto.

2. Olahraga bareng

Sama-sama menerapkan pola hidup sehat dalam aktivitasnya sehari-hari. Salah satu kegiatan sehat dan mesra ala Tom dan Gisele, menghabiskan waktu berdua dengan olahraga bersama di gym.

3. Kecup mesra

Merayakan Hari Natal 2020 secara sederhana di kediaman pribadinya, Tom dan Gisele kembali memamerkan kemesraan mereka sebagai pasangan suami istri dengan berciuman mesra di bawah pohon Natal.

4. Merayakan tahun baru

Tahun 2020 merupakan yang berat bagi semua orang, tak terkecuali Tom. Lewat foto tengah memeluk sang istri, di perayaan tahun baru 2021, Tom mengucapkan terima kasihnya kepada sang istri, yang sudah membantu dan mendukung dirinya untuk bisa melewati tahun 2020 yang berat. “Aku sangat diberkahi dalam banyak cara, tapi @gisele , kamu adalah nomor satuku,” tulis Tom.

5. Ulang tahun Gisele





Di momen ulang tahun Gisele yang ke-40 pada 20 Juli 2020, Tom mengunggah potret Gisele bersama kedua anak mereka diikuti dengan pesan romantis yang berbunyi bahwa bagi Tom, Gisele adalah matahari di hidupnya dan sosok sang istri akan selamanya selalu ada di hatinya.

“Happy 40th Birthday @gisele “You are the sunshine of my life, that's why I'll always be around. You are the apple of my eye, forever you'll stay in my heart,” pesan penuh cinta dari atlet berusia 34 tahun tersebut.