Artis senior Donna Harun tidak hanya mempunyai kemampuan akting yang mumpuni. Dia juga memiliki paras yang cantik.

Tidak hanya itu, perempuan kelahiran 21 Februari 1968 ini juga punya tubuh yang seksi. Penampilan pun terkesan awet muda di umur yang sebentar lagi menginjak 53 tahun ini.

Donna juga aktif menggunakan media sosial Instagram. Baru-baru ini Donna mengunggah potret dirinya sedang mirror selfie di feed Instagramnya. Ibunda Ricky Harun ini tampil memukau dengan balutan dress pendek dengan model v-neck. Dress berwarna putih dihiasi bunga biru kecil-kecil yang manis.

Baca Juga : Kompak Bergaya Modis, Donna Harun dan Jeje Soekarno Mirip Kakak Adik

Baca Juga : Potret Cantik Donna Harun yang Menikah Ketiga Kalinya di Usia 51

Dress yang digunakannya memiliki aksen ruffle di berbagak bagian, yaitu bahu, lengan, dan bawahnya. Penampilan Donna kali ini terkesan anggun dan sederhana. Dia juga memakai aksesoris simpel seperti kalung, gelang, dan anting yang memiliki model simpel.

“Foto dengan yg ulang tahun but someone is sleeeepy🤍💖” tulis nenek seksi ini pada keterangan fotonya.

Tuai Pujian Netizen Sudah memiliki cucu tapi sosok Donna Harun masih terlihat segar dan bugar. Hal ini membuat netizen jadi penasaran. Dari yang memuji sampai minta resep awet muda juga ada. “Jadi iri sama body goalnya🙈” kata akun @ottee.0814. “Usia brp moms? Msh syantik en seger buger? Sehatt selaluu ya moms😍” tanya akun @widyanajavier6. "Kok ga tua2 sih ka......muda n cantik selalu..😍" ujar akun @iren_ong81. "Masih cantik bgt si yaampun" tulis akun @ichahanisaah. “@donnaharunofficial apa resepnya biar awet muda meski sdh punya cucu,salam👏" tanya akun @suharinitesy. Donna juga terlihat menjawab pertanyaan ini, "gak adaaa☺" katanya.