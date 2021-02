Punya paras cantik dan seksi, tampaknya Maria Vania hampir selalu mencuri perhatian netizen di media sosial. Foto-foto di akun Instagram pribadinya hampir tak pernah sepi dari komentar netizen.

Seperti foto terbaru unggahan Maria Vania yang telah mendapat 103 ribu likes dari pengguna Instagram. Perempuan berusia 29 tahun tersebut tampil cantik dengan senyumnya yang memesona.

"Still waiting for you ;)," tulis Maria Vania dalam caption fotonya.

Pada foto ini, Maria Vania seksi mengenakan crop top ketat warna kuning. Alhasil, lekuk tubuh Maria Vania begitu terlihat jelas.

Selain itu, rambut hitam panjangnya dibiarkan tergerai sehingga menambah kesan menggoda dari perempuan yang dijuluki netizen sebagai Pemersatu Bangsa ini. Pose merapikan helai rambutnya di bagian telinga mungkin terlihat biasa, namun jadi menimbulkan kesan seksi tersendiri.

Netizen gagal fokus

Netizen pun dibuat gagal fokus dengan penampilan presenter seksi ini. Kolom komentar unggahan foto Maria Vania inipun diramaikan oleh cuitan netizen yang menggelitik. "Kuning kuning nasi tumpeng," ujar @januari23_ "Mulus kayak tol Cikampek," tulis @tryanhans "Ya Allah jodohkanlah kami aamiin๐Ÿคฒ," komen @bagussatria_thedrummer "Wajah manis dan garis ketiak mulusmu Itu loh Mbake, bikin suegeeeeer tenan.. ๐Ÿ˜š๐Ÿ˜," tutur @pisangjuara "Kuning memang menggoda ๐Ÿ˜‚," komen @iamagushariramdhani