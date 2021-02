Salmafina Sunan kembali menghebohkan publik terkait penampilannya usai melepas hijab. Salmafina Sunan semakin berani tampil dengan pakaian terbuka.

Baru-baru ini Salmafina mengunggah transformasi dirinya yang menjalani workout selama 2,5 bulan. "Same person, same confidence, different mindset 2 and a half months ago vs now," tulis Salmafina.

Dia terlihat menunjukkan before after perubahan yang dialami. Pada sebelah kiri terlihat dia memakai bra hijau dengan celana pendek hijau tua. Terlihat tubuhnya gemuk dan tidak begitu kencang.

Baca Juga : Salmafina Tampil Seksi Pakai Bra Hijau, Netizen: Makin Berani Buka Auratnya

Hal ini berbeda jauh dengan foto perubahan di sebelah kanan. Salma terlihat banyak berubah, kencang dan tentunya mendapat body goals.

Baca Juga : Intip Tampilan Salmafina Sunan yang Makin Seksi, Nomor 5 Bikin Melek

Pada foto after, Salmafina terlihat menggunakan pakaian olahraga berupa sport bra dan legging warna serupa.

Dari Pujian Sampai Bikin Netizen Salah Fokus

Perubahan ini tentunya disambut oleh netizen. Banyak yang memberikan pujian, bertanya, dan juga meminta tips pada mantan istri Taqy Malik tersebut.

"Butty nya naik bgt ma . Klo org pasca operasi sesar gt aman gak si ma workout yg buat naikin butty gt?" tanya akun @kameiliazalfasiraj.

"Ihhhh bokong nya indah idaman buat gua yg emak2 anak 1😘😂😂" tulis akun @tiarahafizza.

“Mba Alma maaf itu bokongnya bsa ngisi gtu olah raganya gmna ya @salmafinasunan” tanya akun @anisagustin15.

"Busett kaget gw kira ga pake baju sumpeh" kata akun @dessy.abdullah.

Terlepas dari itu semua, Salma terlihat mendapat dukungan dari ibunya di kolom komentar.

"Keep up The good work kak," kata sang ibu, Heidy Sunan yang dibalas ciuman oleh anaknya.

(hel)