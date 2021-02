TEKANAN darah tinggi atau hipertensi bisa dialami siapa saja. Pada orang dewasa, tekanan darah dianggap normal jika nilai sistolik kurang dari 140 mmHg dan nilai diastolik kurang dari 90 mmHg.

Jika nilai sistolik melebihi 140 mmHg dan nilai diastolik melebihi 90 mmHg, maka seseorang dianggap menderita tekanan darah tinggi. Pengukuran tekanan darah kurang dari 120/80 mmHg dianggap normal. demikian menurut American Heart Association.

Tekanan darah tinggi meningkatkan risiko masalah jantung, seperti serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Beberapa faktor penyebab darah tinggi seperti genetika, usia, pola makan, dan gaya hidup.

Gaya hidup sangat memengaruhi tekanan darah seseorang. Terapkan perubahan gaya hidup tertentu untuk menutunkan tekanan darah tinggi.

Berikut ini cara alami menurunkan tekanan darah tinggi, seperti dilansir laman Boldsky.

1. Menurunkan berat badan berlebih

Orang dengan berat badan berlebihan atau obesitas berisiko mengalami tekanan darah tinggi. Faktanya, tekanan darah meningkat seiring peningkatan berat badan. BMI 25 hingga 29,9 termasuk katagori kelebihan berat badan dan BMI lebih dari 30 dianggap obesitas. Cobalah menurunkan 5 kg berat badan untuk membantu menurunkan tekanan darah.

2. Olahraga setiap hari

Penelitian menunjukkan melakukan olahraga secara teratur dapat menurunkan tekanan darah pada orang dengan tekanan darah tinggi. Aktivitas senam intensitas sedang hingga tinggi terbukti menurunkan tekanan darah sebesar 11/5 mmHg pada orang dengan tekanan darah tinggi.

Olahraga setiap hari selama 30 sampai 60 menit bisa dimulai dengan olahraga sederhana, seperti jalan kaki, berenang, lari, atau bersepeda.

3. Kurangi asupan garam

Konsumsi garam dalam jumlah berlebihan dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan penyakit kardiovaskular. Kurangi garam dalam makanan saat memasak, serta hindari makan di restoran terlalu sering dan konsumsi lebih sedikit makanan olahan. Dengan cara ini, bisa mengobati atau mencegah tekanan darah tinggi.

4. Berhenti merokok

Orang yang banyak merokok lebih mungkin membentuk tekanan darah tinggi dan risiko penyakit jantung yang parah. Jadi jika memiliki tekanan darah tinggi, segera hentikan kebiasaan merokok untuk menurunkan risiko tersebut.

5. Kurangi minum alkohol

Minum alkohol lebih dari jumlah sedang dapat meningkatkan tekanan darah dan juga mengurangi efektivitas obat tekanan darah tertentu. The American Heart Association menyarankan minum tidak lebih dari dua minuman per hari untuk pria, sedangkan pada wanita tidak lebih dari satu minuman per hari.

6. Kurangi stres Terlalu stres akan meningkatkan tekanan darah. Jadi, identifikasi apa pemicu stres, seperti pekerjaan, keluarga, keuangan, atau penyakit. Setelah mengetahui apa penyebab stres, Anda dapat mencoba melakukan berbagai teknik relaksasi untuk meredakan stres. 7. Makan cokelat hitam Sebuah studi yang dilakukan di Yordania menemukan mengonsumsi cokelat hitam dapat menurunkan tingkat tekanan darah secara signifikan terlepas dari usia atau riwayat keluarga individu. 8. Pantau tekanan darah Konsultasikan dengan dokter secara teratur untuk menjaga tingkat tekanan darah agar terkendali. Lalu tanyakan kepada dokter seberapa sering perlu memantau tingkat tekanan darah di rumah. Dengan cara ini, tekanan darah bisa dikendalikan. 9. Batasi asupan kafein Kurangi asupan kafein, karena minum lebih dari empat cangkir kopi per hari dapat meningkatkan tekanan darah. Bicaralah dengan dokter tentang efek kafein pada tingkat tekanan darah Anda. 10. Kurangi asupan gula Berdasarkan sebuah penelitian, mengurangi konsumsi minuman dan gula yang dimaniskan secara signifikan dapat menurunkan tingkat tekanan darah. Mengonsumsi minuman dengan pemanis buatan secara berlebihan dapat meningkatkan risiko obesitas, sindrom metabolik, dan diabetes melitus tipe 2.