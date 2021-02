GAME online Among Us memang masih menjadi game yang cukup banyak dimainkan. Among Us merupakan game teka teki dan strategi yang dapat dimainkan oleh 10 orang dalam satu permainan.

Karakternya yang lucu membuat beberapa orang sering kali menjadikannya sebagai wallpaper, foto profil, hingga merchandise lucu lainnya. Akan tetapi dalam sebuah akun youtube bernama pufflova, terdapat sebuah video mengenai resep makanan cemilan yang sangat unik.

Dalam video yang diunggahnya itu, youtuber tersebut memberikan cara membuat kue berbentuk karakter Among Us yang sangat lucu. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak langkah-langkahnya berikut ini.

Bahan

- 21 biskuit dengan krim putih

- 6-7 sdm susu kental manis (kalau masih terlalu keras, boleh ditambah susu cair)

- Coklat compound warna-warni 180gr (3 warna masing-masing 60 gr)

- Tusuk gigi

- Sumpit atau stik kecil

Cara Membuatnya

- Pisahkan krim dengan biskuit terlebih dahulu. Kemudian haluskan biskuit dan pindahkan ke mangkuk.

- Tambahkan 6-7 sendok makan susu kental manis kedalam mangkuk biskuit tadi. Jika masih keras, tambahkan sedikit susu cair agar menjadi sedikit lebih lembut dan dapat dibentuk menjadi satu adonan.

- Bagi adonan menjadi 9 bagian membentuk bola kecil agar mudah dibentuk (sekitar 25 gr). Sisakan sedikit bagian untuk dibentuk sebagai aksesorisnya nanti.

- Ambil satu bola dan bentuk menjadi oval pipih hingga membentuk karakter Among Us. Ambil sumpit atau stik kecil untuk membentuk kaki dengan cara menekan salah satu bagiannya (atas atau bawah).

- Jika sudah terbentuk seperti karakter tersebut, ambil sedikit adonan sisa tadi untuk dibentuk menjadi tangannya dengan membuat bentuk oval pipih, kemudian tempel ke karakter tadi. Jika agak sulit untuk menempelkannya, gunakan susu kental manis agar lengket dan bisa menyatu.

- Lakukan langkah tersebut sampai adonan habis menjadi karakter Among Us.

- Siapkan cokelat compound warna-warni, potong kecil agar mudah dimasak. Gunakan uap air panas untuk melelehkan cokelat tersebut. Lelehkan satu persatu cokelat agar dapat menjadi warna untuk karakter Among Us tadi. - Pindahkan cokelat warna-warni tadi kegelas untuk memudahkan saat merendam adonan karakter tadi agar tertutup dengan sempurna oleh warnanya. Jika warna tadi agak lengket, tambahkan sedikit minyak untuk membuat warna sedikit lebih cair. - Jika semua karakter sudah diwarnai, tempelkan (posisi berdiri) ke gabus agar tidak jatuh atau warna tidak menempel kemana-mana. Tunggu hingga mengeras. - Sambil menunggu kering adonan tadi, haluskan krim putih dengan sendok agar mudah dibentuk. Kemudian bentuk krim menjadi oval untuk bagian muka pada karakter Among Us. - Jika karakter tadi sudah kering, tempelkan krim putih tadi hingga membentuk persis seperti karakter Among Us. jika agak sulit untuk menempelkannya, tambahkan sedikit air pada krim agar dapat menempel dengan sempurna. Akhirnya karakter lucu Among Us sudah jadi! Menggemaskan tapi jadi tega untuk dimakan yaah.