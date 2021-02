Tahun baru banyak diibaratkan dengan memulai lembar baru. Baik individu maupun entitas bisnis tentu berlomba untuk menorehkan berbagai hal positif di lembar yang masih kosong tersebut. Begitu pula dengan Widya Imersif Teknologi.

Perusahaan Start Up yang memfokuskan bidangnya di industri teknologi ini memulai tahun dengan torehan yang cukup cemerlang. Di usianya yang belum genap 1 tahun, Widya Imersif bersiap untuk produk ke 3 nya yakni smartwatch. Tentu, smartwatch ini dibuat bukan tanpa alasan atau hanya sekedar mengikuti trend fashion.

Widya Smartwatch yang lebih mudahnya disebut WISH ini dirancang oleh anak anak bangsa sebagai salah satu harapan serta solusi efektif di tengah pandemi. Berbagai fitur unggulannya, mampu memudahkan pengguna memonitor kondisi kesehatan seperti Blood Oxygen Level, Body Temperature, Heart Rate sampai statistic activity yang lain. Kemudian beberapa indikator ini nantinya dikombinasikan dengan Citra Lidah melalui kecerdasan buatan dan menghasilkan notifikasi kecenderungan beberapa tendensi penyakit.

WISH yang akan secara resmi dipasarkan akhir Januari ini tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk monitoring pribadi. Organisasi, kelompok sampai perusahaan pun dapat dengan mudah memonitor kesehatan anggota atau karyawannya dengan bantuan WISH ini.

Tak cukup sampai disitu, WISH juga berperan aktif dalam dukung gaya hidup sehat di era pandemi. Fitur Geofence yang dimiliki WISH mampu memberi notifikasi apabila ada seseorang dengan suhu abnormal yang ada disekitar pengguna dalam radius tertentu. Dengan adanya bantuan fitur tersebut, pengguna dapat mengantisipasi adanya beberapa hal yang tidak diinginkan.

Dengan design yang dibuat ergonomis serta classy, WISH sangat mudah untuk dipadu padankan dengan berbagai fashion item disemua kalangan umur. Tidak lupa, WISH juga dilengkapi waterproof system yang mendukung baik kegiatan indoor, outdoor sampai berenang.

Dilengkapi dengan 2 warna body jam, serta 5 pilihan warna strap, nantinya WISH sangat cocok dipakai baik pria maupun wanita. Berbagai material terbaik dipilih untuk menjadikan WISH sebagai smartwatch lokal yang tentunya tidak kalah apabila bersaing dengan smartwatch buatan luar yang sudah ada saat ini.

Dengan berbagai keterbatasan aktifitas di era pandemi ini, tekhnisi Widya Imersif sudah memikirkan berbagai solusi yang ada melalui WISH. Salah satunya yakni fitur Telekonsultasi. Pengguna dapat dengan mudah berkonsultasi dengan dokter melalui chat maupun video call tanpa harus mendatangi klinik atau Rumah Sakit.

Apabila kita bandingkan dengan berbagai aplikasi telekonsultasi yang sudah marak saat ini, WISH tentu lebih dapat diandalkan. Saat kita berkonsultasi menggunakan WISH, dokter mendiagnosa serta memberikan resep obat sesuai medical record pengguna selama ini. Tentu apabila tidak menggunakan WISH, dokter hanya mengetahui kondisi kesehatan pasien saat itu saja.

Untuk mengapresiasi antusias masyarakat dengan atensi nya terhadap WISH Smartwatch sejauh ini, Widya Imersif Teknologi membuka periode pre order sampai tanggal 14 Februari 2021 dengan free shipping serta free premium telekonsultasi dokter 2 tahun.

Namun untuk yang ingin berkesempatan mendapatkan smartwatch seharga 3.250.000 ini dengan cuma-cuma, bisa mengikuti Giveaway di berbagai platform sosial media WISH dengan total 25 pcs WISH Smartwatch.

Giveaway ini dapat diakses lengkapnya di platform instagram @wishsmartwatch_ dan dapat diikuti oleh siapa saja. Nantinya pemenang akan diumumkan saat virtual launching di kanal youtube wish for health 14 februari mendatang. Harapannya WISH dapat dijadikan pilihan smart solutions yang mampu memudahkan aktivitas masyarakat ditengah keterbatasan pandemi ini.

CM

(yao)