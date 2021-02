PENELITI Inggris menemukan lagi dua varian baru covid-19. Dua jenis baru virus corona tersebut diketahui masih "keturunan" varian baru covid-19 yang ditemukan di Afrika Selatan dan Brasil.

Lebih dari 4.000 varian SARS-CoV-2 telah diidentifikasi di seluruh dunia. Sebagian besar tidak menjadi perhatian. Program pengurutan genom terkemuka di Inggris terus memantau varian ini saat muncul dan berkembang.

Sebagaimana dijelaskan The New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (NERVTAG), varian baru pertama diberi nama VUI202102 / 01 dengan kekhasan adanya mutasi protein lonjakan E484K dan sejumlah kecil mutasi lainnya. Ini berasal dari garis keturunan A.23, yang terlihat secara internasional, tetapi mutasi tambahan E484K pada garis keturunan ini hanya terlihat di Inggris.

Jenis ini pertama kali diidentifikasi oleh Public Health England (PHE) pada 10 Januari saat menyelidiki 5 kasus yang terkait dengan anggota staf dari sebuah rumah sakit di Liverpool. Sejauh ini 55 kasus varian baru tersebut telah ditemukan.

Varian baru yang kedua adalah VOC202102 / 02 yang merupakan klaster spesifik yang ditandai dengan adanya mutasi protein spike E484K pada varian VOC202012 / 01 SARS-CoV-2 B1.1.7 yang pertama kali terdeteksi di Inggris pada akhir 2020.

"Melalui sekuensing genomik dan peningkatan kontak menelusuri, PHE sejauh ini telah mengidentifikasi 21 kasus VOC202102 / 02 di seluruh Inggris, terutama berpusat pada wabah di barat daya Inggris," lapor situs resmi Pemerintah Inggris.

Mutasi E484K hadir pada Variant of Concern yang pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan (VOC-202012/02), serta sejumlah varian lain yang diurutkan secara global.

Meskipun saat ini tidak ada bukti mutasi ini saja yang menyebabkan penyakit yang lebih parah atau penularan yang lebih besar, dilaporkan menghasilkan netralisasi yang lebih lemah oleh antibodi dalam percobaan laboratorium.

Dokter Susan Hopkins, direktur respons strategis covid-19 di PHE, mengatakan bahwa sementara pihaknya berharap vaksin akan tetap mencegah penyakit parah dan kematian. Peneliti pun mengambil tindakan kesehatan masyarakat pada kelompok varian dengan E484K untuk mengurangi risiko persebaran.

"Kami akan menerapkan tindakan kesehatan masyarakat yang diperlukan untuk mengurangi persebaran varian ini dan akan terus memantaunya. Sangat penting bagi orang untuk terus tinggal di rumah jika memungkinkan, dan mengikuti panduan tentang penutup wajah, jarak sosial, serta kebersihan tangan," terangnya. Diketahui juga bahwa vaksin covid-19 yang ada sekarang bekerja cukup baik untuk virus corona jenis baru, termasuk dua varian yang baru saja ditemukan ini.