DISINFEKTAN kini menjadi benda penting di rumah. Daripada membeli di supermarket, tak ada salahnya Anda menjajal Do It Yourself (DIY) disinfektan di rumah saja.

Tentu kegiatan ini dapat mengisi waktu senggang Anda saat long weekend ini. Lalu apa saja sih bahan yang dibutuhkan sekaligus caranya.

Disinfektan punya banyak fungsi dalam kehidupan sehari-hari loh. Anda bisa menggunakan disinfektan untuk membersihkan peralatan rumah tangga, menyemprotkan pada alas kaki selepas keluar rumah, hingga membersihkan benda atau paket dari orang lain.

Dilansir Okezone dari IUGA, berikut ini langkah DIY disinfektan yang bisa Anda simak. Tak membutuhkan bahan-bahan yang rumit, karena pasti telah tersedia di rumah kok.

Karbol

Anda bisa menggunakan cairan karbol karena mengandung senyawa benzalkonium klorida. Senyawa ini diketahui efektif bekerja menghambat pertumbuhan bakteri, jamur, dan virus.

Senyawa ini juga banyak digunakan untuk membersihkan luka dan bisa mencegah terjadinya infeksi loh. Anda bisa menyampurkan dua sedok makan karbol atau 35 ml ke dalam satu liter air.

Namun, penggunaan benzalkonium klorida yang berlebih sangat berbahaya. Maka tetap harus mengecek kandungan benzalkonium klorida pada kemasan karbol, dengan dosis 0,13%.

Alkohol 70%

Anda bisa memakai hidrogen peroksida dan etil alkohol (etanol). Dua bahan tersebut terbukti efektif membasmi bakteri dan virus, namun memiliki toksisitas yang terbatas dibandingkan dengan bahan aktif lainnya. Cara membuatnya dengan mencampurkan dua pertiga etil alcohol/ alkohol isopropyl/ etanol dengan sepertiga air. Pastikan alkohol yang digunakan memiliki presentase 70% ya.

Cairan pemutih Cairan pemutih umumnya memiliki kandungan natrium hipoklorit. Kandungan ini terbukti ampuh dan efektif dianggap ampuh dalam membunuh bakteri dan mikroorganisme spektrum luas. Selain untuk membersihkan rumah dan toilet, natrium hipoklorit juga dipercaya untuk membersihkan benda lainnya. Cara membuatnya, campur dua sendok makan cairan pemutih atau 20 ml di dalam satu liter air. Mudah bukan? Tapi hati-hati ya, karena cairan pemutih bersifat kaustik, bisa menimbulkan iritasi dan kerusakan pada kulit. Gunakan sarung tangan atau sendok untuk menyampurkan pemutih tersebut. Garam Anda juga bisa membuat disinfektan dengan bahan yang lebih alami, dengan melakukan elektrolasi pada larutan air dan garam. Namun Anda perlu menggunakan sinar UV dalam melakukan metode tersebut. Dijelaskan Perwakilan IUGA Indonesia Sanie Aulia, dari proses ini, larutan yang dihasilkan mengandung NaClo atau Sodium Hypochlorite. Namun senyawa yang dihasilkan merupakan campuran terbaik. "Pastikan alat yang dibeli memiliki sertifikasi lab untuk anti bakteri dan virus," tuturnya lewat keterangan tertulisnya.