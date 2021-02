JAKARTA - Perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan tetapi juga paling tangguh dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sejumlah kajian bahkan menunjukkan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diberlakukan di banyak wilayah di Indonesia telah meningkatkan kerentanan perempuan dalam menghadapi pandemi.

Sebaliknya, pada saat yang sama ditemukan pula kuatnya daya tahan perempuan menghadapi berbagai tantangan tersebut. Kesadaran itu menjadi salah satu alasan V Radio Jakarta untuk selalu memberi inspirasi dan solusi bagi perempuan Indonesia.

Bertepatan dengan ulang tahun ke-10 V Radio Jakarta, stasiun radio di bawah naungan MNC Networks ini meluncurkan komunitas pendengar, bernama V Community. Komunitas ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pendengar V Radio untuk berkembang bersama dan berbagi manfaat bersama.

“Di momen ulang tahun ke-10 tahun ini, kami ingin mengenal dan menjalin kedekatan yang lebih bermanfaat lagi bersama pendengar V Radio. Kami ingin menjadi bukan hanya sekadar teman yang setia menemani perjalanan V Listener hari demi hari, tetapi juga teman berbagi, teman untuk berkembang bersama, dan tentu saja teman yang menghibur melalui hal-hal paling sederhana yang kami miliki dan kami berikan makna padanya,” kata Program Director V Radio Lia Christie, di Jakarta, Rabu (10/2/2021).

Lia menjelaskan, peluncuran V Community diselenggarakan secara virtual dengan menghadirkan webinar talkshow bertema “Bersama Kita Kuat”. Beberapa public figure perempuan akan menjadi pembicara seperti Wakil Ketua Umum KADIN Shinta Widjaja Kamdani, sineas Rayya Makarim yang dikenal dengan salah satu karya filmnya 27 Steps of May, dan stand up comedian perempuan pertama di Indonesia Sakdiyah Ma’ruf.

Akan hadir pula Jessica Farolan, trainer kesehatan psikologi yang juga jebolan ajang kompetisi Stand Up Comedy Indonesia. Melengkapi komposisi itu, tak ketinggalan perwakilan dari pembicara laki-laki yaitu Marsani, co-founder @Bapak2ID.

Webinar talkshow peluncuran V Community akan berlangsung melalui aplikasi Zoom pada Senin 15 Februari 2021, pukul 14.00-16.00 WIB. Bagi peserta akan ada kuis berhadiah dan doorprize saldo SPIN dengan total hadiah hingga jutaan rupiah. Spesial untuk Anda yang ingin kuat dan tangguh bersama saat pandemi, silakan daftar di s.id/WebinarVcommunity.

Selain meluncurkan V Community, momen ulang tahun ke-10 V Radio juga dirayakan dengan dua event lainnya. Siaran khusus ulang tahun akan diadakan pada Selasa 16 Februari 2021, menampilkan sejumlah artis seperti Titi DJ, Tiara Andini, Kunto Aji, Karenina, Naff, dan Novia Bachmid.

Selain itu, ada pula kompetisi foto challenge #VforVRadio yang digelar dengan hadiah utama sebuah tas branded senilai Rp5 juta. Informasi selengkapnya dapat dilihat di Instagram @vradiofm.

(hel)