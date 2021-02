Tak mau kalah dengan selebriti, beberapa super model ini rayakan Tahun Baru Imlek 2021 dengan foto yang berkonsep. Bahkan, ada yang sampai melakukan photoshoot agar hasilnya maksimal.

Meski begitu, ada juga super model yang memilih merayakan Imlek dengan sederhana bersama dengan anaknya yang masih kecil. Tapi, namanya juga super model foto yang dihasilkan tetap menarik perhatian.

So, siapa saja super model itu? Berikut hasil rangkuman Okezone khusus untuk Anda:

1. Patricia Gouw

(Foto : Instagram/@riomotret)

Patricia Gouw tampil sangat stunning di perayaan Imlek 2021. Bukan hanya busana yang dikenakan, tapi originalitas makeup, penataan rambut, hingga pose yang menarik perhatian.

Patricia Gouw menampilkan sisi 'strong' yang berbeda dari dirinya. Ada unsur seksi juga tapi dengan pendekatan yang berbeda. Ci, you are so spekta di foto ini.

2. Ayu Gani





(Foto : Instagram/@riomotret)

Super model lain yang juga terpantau memeriahkan Imlek 2021 adalah Ayu Gani. Tak usah diragukan bagaimana posenya di depan kamera, karena sudah pasti kece parah.

Dari foto ini saja bisa dilihat kalau Gani mampu mengeksplorasi gaya serta permainan gerakan tubuhnya yang menarik perhatian. Dia tak ragu untuk memberikan pose yang tak 'cantik' tapi hasil fotonya lebih dari cantik. Good job!

3. Valerie Krasnadewi (Foto : Instagram/@valerie.twns) Model kembar ini pun tak ragu untuk tampil menakjubkan di Imlek 2021. Memperlihatkan sisi sensual yang ada di dalam dirinya, Valerie coba memaksimalkan busananya untuk memperkuat konsep fotonya. Gaun merah berekor panjang yang dia pakai sangat anggun sekali dan ekspresi wajah yang fierce seperti ini membuat fotonya menarik perhatian sekali. Pose lempar ekor dress dia pilih untuk memberi kesan menggoda. So pretty! 4. Kimmy Jayanti (Foto : Instagram/@kimmyjayanti) Super model yang sudah punya satu orang putri ini tak kalah menarik dari juniornya. Ya, Kimmy menunjukkan sisi anggun dengan balutan dress merah berpotongan sangat tinggi di bagian kaki. Itu membuat kaki jenjangnya terpampang nyata. Senyumnya yang lebar ke arah buah hatinya tentu memberi makna berarti untuk Kimmy di Tahun Baru Imlek 2021. Ini sih namanya super model sekaligus super mom. Setuju?