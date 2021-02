JAKARTA - Untuk merayakan hari-hari perayaan ini, banyak mode brand yang merilis koleksi kapsul yang elegan, seksi dan juga berani, serta ideal untuk dihadiahkan kepada para pasangan di hari Valentine. Bagi banyak orang, warna merah adalah warna kehidupan dan melambangkan cinta.

Untuk merayakan romantisme Hari Kasih Sayang atau Valentine’s Day, kini Legiteamate kembali dengan sebuah koleksi kapsul yang didominasi oleh warna merah, ungu lilac, dan juga hitam. Simbol-simbol yang identik dengan suasana Valentine tersebut selalu menambah meriah hari kasih sayang di seluruh dunia. Hal ini yang menjadi dasar hadirnya koleksi kapsul dari brand inhouse kepunyaan The F Thing, Legiteamate.

Didirikan pada tahun 2017, Legiteamate adalah urban streetwear yang mencerminkan atribut Gen Y dan pandangan mereka terhadap dunia. Mewarisi sentuhan tradisional, Legiteamate membawa streetwear klasik ke tingkat yang lebih tinggi, memutar klasik dengan gaya eksperimental dengan potongan rapi dan post-modern vibe.

Untuk memeriahkan Tahun Lembu 2021 dan juga Hari Valentine, Legiteamate akan merilis sebuah kapsul yang didedikasikan untuk menyemangati di hari Tahun Baru Imlek dan juga hari Valentine. Lima fashion item yang bisa didapatkan dari koleksi ini termasuk kaus, sweater, dan juga celana cargo dengan warna-warna yang menyimbolkan tahun baru Imlek dan juga hari Valentine.

Baca Juga : Diskon 35% Sambut Hari Valentine, The F Thing X Lino & Sons Rilis 20 Koleksi Perhiasan

Selain Legiteamate, brand inhouse dari The F Thing yang lainnya yaitu Figure, juga mengadakan campaign di bulan Februari dengan mengeluarkan koleksi terbaru berjumlah 10 varian produk warna-warni monokrom seperti hitam, putih dan abu-abu. Beberapa produknya termasuk White See-thru Outerwear, Midi Black Dress, Statement Outerwear, Stripes Puffy Sleeves, Grey Cardigan Top, Navy Cropped Top, Basic White Shirt, Bold Shirt, Basic Long Black Pants dan Stripes Long Pants.

Figure oleh The F Thing adalah merek pakaian yang benar-benar mendengarkan semua keluh kesah wanita. Selain itu, Figure selalu ingin membuat para wanita merasa nyaman dan bangga dengan tubuh mereka sendiri. Karena itu, motto Figure adalah untuk para wanita di Indonesia merasakan self-love dalam bentuk pakaian yang mereka kenakan.

Koleksi-koleksi baru dari brand inhouse The F Thing ini bisa langsung dibeli lewat website The F Thing selama bulan Februari untuk membuat hari perayaan kasih sayang lebih berarti. Langsung kunjungi website The F Thing ( note: mohon untuk memasukkan link ke artikel, link di-embed ke kata The F Thing: https://www.thefthing.com/flabels ) dan juga unduh aplikasinya agar tidak ketinggalan promo besar yang digelar selama Februari ini.

(hel)