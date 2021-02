YouTuber asal Pekanbaru, Fiki Naki kembali beraksi. Setelah heboh karena pertemuannya dengan Dayana di Ome TV, Fiki Naki lagi-lagi jadi bahan perbincangan dengan unggahan video terbarunya.

Kemarin Fiki baru saja mengunggah video pertemuannya dengan gadis cantik asal Thailand bernama Danie Groves di aplikasi OmeTV. Obrolan berjalan lancar. Fiki juga dengan santai memberikan gombalan-gombalan.

Uniknya, Fiki dan Danie bahkan meminum kopi kemasan yang sama. Netizen menilai chemistry Fiki Naki lebih kuat dengan Dani dibanding Dayana.

Danie bahkan mempunyai berjanji berkunjung ke Indonesia demi menemui Fiki Naki, begitu juga sebaliknya. Penasaran dengan sosok Danie? Berikut potret cantik Danie Groves yang Okezone intip dari unggahannya di media sosial Instagram :

Pakai Busana Nuansa Imlek

Beberapa saat sebelum Tahun Baru China, Danie terlihat mengunggah pemampilannya dengan nuansa Imlek. Dia menggunakan pakaian lengan panjang berwarna putih. Bajunya memiliki model crop dan dilengkapi detail kancing merah.

Untuk paduannya dia mengunakan rok pendek berbahan jeans dan sepatu sneaker putih yang senada. Dia berpose memegang kaitan roknya dengan santai sambil tersenyum manis kea rah kamera.

Cantik dengan over shoulder

Dalam video streamingnya bersama Fiki Naki, Danie menjelaskan dirinya adalah campuran Thailand dan Inggris. Kali ini dia mengenakan atasan putih dengan model over shoulder. Atasan itu juga memiliki detail kancing di bagian tengahnya.

Danie menggunakan celana jeans biru muda dengan belahan di bagian samping yang cukup tinggi. Hal ini membuat kaki putih mulusnya terekspos. Dia juga menggunakan sepatu sneaker putih untuk melengkapi penampilannya.

Perempuan berumur 19 tahun ini terlihat luwes berpose dengan memegang dagu pakai tangan kanannya. Untuk mempercantik penampilannya, Danie memakai anting hoop dan cincin.

Seksi pakai hotpants

Danie diketahui berkuliah jurusan Hukum di salah satu universitas di London. Namun karena Pandemi Covid-19, dirinya kini berada di Bangkok.

“I’ve lived around a lot of different places” jelasnya.

Dalam salah satu unggahannya, Danie sedang berada di Pileh Lagoon, Phi Phi Island. Dia tampil santai menggunakan atasan lengan panjang berwarna oranye. Memiliki detail ruffle di bagian pinggang, atasan itu juga dihiasi motif polkadot putih yang menambah kesan lucu.

Untuk bawahannya Danie menggunakan hotpants jeans berwarna biru tua. Berada di atas sebuah kapal, Danie terlihat santai dengan tidak menggunakan alas kaki. Tampak dia juga memakai anting, gelang, dan juga nail art berwarna putih.

Candid Cantik

Kecantikan Danie terpancar makin jelas saat dipotret lebih dekat. Terlihat di salah satu unggahannya yang berpose candid dari arah punggung. Dia mengenakan crop putih lengan pendek yang mengekspos punggung dan pinggangnya.

Danie juga tampak memakai bawahan bermotif kotak-kotak campuran biru dan merah tua. Dia terlihat menggerai rambutnya yang dicurly di bagian bawahnya.

Perempuan asal Thailand ini terlihat cantik dengan makeup flawless, alis cokelat, bulu mata lentik, dan lipstik warna bibir. Senyumnya yang lebar makin memancarkan kesan manis pada dirinya.