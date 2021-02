JAKARTA – Kesadaran masyarakat saat ini mengenai pola hidup sehat sudah semakin berkembang. Banyaknya komunitas pencinta olahraga mulai dari komunitas sepeda, yoga, gym, dan lainnya menjadi salah satu ciri bahwa kesadaran akan kesehatan mulai menjadi prioritas.

Untuk mengimbangi trend tersebut, perusahaan ritel TV shopping terbesar eMShop menawarkan produk rice cooker dengan fiture low carbo. Rice cooker DR Duck Low Carbo dari eMShop merupakan rice cooker kekinian yang dapat menurunkan kadar gula pada beras sampai dengan 40%. Sehingga nasi yang dihasilkan menjadi lebih sehat dan bergizi.

Head of Merchandiser eMShop Khilqa Putri mengatakan, sesuai dengan slogan perusahaan yaitu The Best Online Specialty Store, eMShop menghadirkan produk-produk spesial dan eksklusif yang hanya bisa didapatkan melalui akses via website www.emshop.id atau download pada aplikasi Playstore dan Googlestore.

Rice cooker DR Duck Low Carbo dari eMShop dirancang dengan teknologi Thermosteam yang berfungsi menurunkan kadar gula dan karbohidrat pada nasi dengan memisahkan air sisa menanak nasi. “ Rice cooker low carbo ini merupakan salah satu terobosan produk eMShop. Setiap paketnya terdapat tambahan bonus berupa 4pcs food container berupa wadah untuk menyimpan masakan,” jelas Khilqa, di Jakarta, Sabtu (13/2/2021).

Untuk mendapatkan rice cooker ini, Anda tidak perlu repot mencari di offline store, rice cooker DR Duck Low Carbo dapat Anda miliki via website www.emshop.id atau aplikasi eMShop di ponsel pintar . Tidak tanggung-tanggung, eMShop juga memberikan reward tambahan berupa cashback 5% dan Nature Bamboo Fiber Mug untuk setiap pembelian selama bulan Februari.

