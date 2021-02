YouTuber Fiki Naki telah menjadi perbincangan di dunia maya setelah bertemu dengan gadis cantik asal Kazakhstan bernama Dayana di Ome TV. Namun, remaja berusia 21 tahun tersebut, belum lama ini kembali menggemparkan para penggemarnya dengan mendekati seorang gadis Thailand bernama Danie Groves melalui aplikasi OmeTV.

Bahkan, dilansir dari videonya YouTube Fiki Naki, beberapa waktu lalu, keduanya telah merencanakan agenda khusus untuk saling mengunjungi. Banyak netizen yang mendukung hubungan Fiki dan Dani, karena dinilai memiliki chemistry yang lebih kuat dengan minat yang sama.

Fiki pun tidak ragu melempar beberapa kalimat gombalan kepada Dani dalam obrolan mereka yang terlihat akrab, meski keduanya belum pernah bertemu. Secara geografis pun, relasi Fiki dan Dani dianggap lebih realistis karena kedua negara asalnya berdekatan. Meski demikian, ada pula yang mendukung Fiki dan Dayana karena mengagumi keberanian Dayana untuk mengajak Fiki menikah.

Dani adalah seorang wanita berusia 19 tahun yang berasal dari Thailand. Meski begitu, ia mengaku bahwa dirinya blasteran Thailand dan Inggris. Dani juga memiliki kecantikan yang khas Asia dan Eropa yang diperoleh dari perpaduan dua negara. Saat ini, Dani tengah menempuh pendidikan hukum di salah satu universitas di Inggris.

Fiki yang terlihat kalem dan tenang dalam menyambung obrolan membuat Dani tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dani secara langsung melontarkan perasaannya dan mengatakan bahwa Fiki adalah laki-laki yang lucu.

“I think you are very very witty. I like you,” ucap Dani dengan tawa.

Ketika menyadari mereka memiliki banyak kesamaan, Dani merasa nyambung dengan Fiki dan berjanji akan menghampirinya ke Indonesia setelah situasi pandemi membaik. Fiki pun menyambut janji Dani dengan baik dan langsung mengikuti akun Dani di Instagram.

Hubungan yang dijalin Fiki dan Dani lantas menarik perhatian banyak netizen Indonesia. Dani Groves dinilai menjadi saingan baru Dayana yang tidak kalah cantik.

(hel)