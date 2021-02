Memasuki tahun 2021 tepatnya di bulan Februari sangat dekat bagi masyarakat Indonesia dalam akulturasi budaya Tionghoa dan nasional yang sudah lama menyatu, yaitu dengan merayakan Tahun Baru Imlek atau biasa disebut Xin Cia, di mana hari raya tersebut dirayakan dengan berbagai macam kegiatan yang sangat khas beserta makanan yang syarat akan makna kehidupan.

Xin Cia Carnival, menjadi satu tema yang diangkat QHomemart BJHome Jogja dalam Big Expo Qhomemart dari 28 Januari sampai dengan 22 Februari 2021, acara ini diselenggarakan guna ikut menyemarakkan Tahun Baru Imlek Kerbau Logam yang jatuh pada tanggal 12 Februari.

QHomemart memberikan penawaran super istimewa kepada pelanggan QHomemart, antara lain dengan berbagai aktivitas yang khas seperti spesial pembuatan Cakwe Terpanjang di Jogja (30/1), Gratis Angpau, Gratis Cakwe Setiap Hari, Pertunjukan Adat Barongsai, Gratis Kue Keranjang Dan Gratis Jeruk Ponkam.

Sebagai pusat belanja grosir terlengkap bahan bangunan yang pioneer di Jogja, yang beralamat di Jl Janti No 96 Yogyakarta, tentu saja bukan sekedar hadiah dan acara yang sangat menarik tetapi juga memanjakan pelanggan dengan mempersembahkan berbagai macam discount barang dengan Discount Up To 95%, Obral Hoki mulai Rp5000, dan special item dengan harga special “Boom Sale” bagi pelanggan QHomemart.

Selain itu, yang paling menarik adalah dengan belanja selama periode expo, pelanggan QHomemart berkesempatan memperoleh hadiah langsung berupa “Belanja Gratis 1 Tahun!” di mana pemenang selama satu tahun kedepan berkesempatan mendapat voucher belanja tanpa syarat setiap bulan.

Expo kali ini pun dapat menjadi bagian edukasi dan entertain tersendiri bagi pelanggan QHomemart baik tentang budaya, makanan khas Imlek dan pengetahuan tentang bahan bangunan serta pengaplikasaiannya, antara lain adanya fun talkshow dengan produk baru Artugo (7/2), demo masak (13/2), fun painting (21/2) dan workshop ahli bangunan.

“Prinsipnya expo Xin Cia Carnival ini akan memberikan nuansa yang sama sekali berbeda bagi pelanggan QHomemart, tidak sekedar mendapatkan barang belanjaan dengan harga yang sangat kompetitif. Tapi kami harapkan dapat memberikan hiburan dan pengetahuan tersendiri bagi pelanggan setia Qhomemart,” ujar Henky selaku CEO QHomemart (28/1).

QHomemart juga menghadirkan street food corner, dengan menu jajanan ringan modern seperti Takoyaki, Rice Bowl Beef dan Corn Dog. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat saat memasuki QHomemart, secara konsisten dan disiplin mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker, mencuci tangan, cek suhu tubuh, dan menjaga jarak selama di area QHomemart.

Free fogging kendaraan dengan cairan yang human friendly tetap konsisten dipersembahkan QHomemart sebagai bentuk kepedulian sosial dalam menyikapi masa normal baru dengan menjaga kebersihan untuk kesehatan, fogging kendaraan ini gratis tanpa syarat.

Pelanggan QHomemart tidak perlu khawatir dengan pengantaran barang sampai dengan rumah, karena QHomemart menyediakan pelayanan Delivery With Guarantee maka pelanggan akan lebih terjamin akan barang belanjaan yang utuh sampai dirumah.

QHomemart memiliki komitmen penuh dalam melayani pelanggan tidak hanya untuk kebutuhan dari lantai sampai dengan atap rumah beserta perabot, elektronik dan handphone serta furnitur untuk rumah dan kebutuhan komunikasi pelanggan, namun lebih dari itu pelanggan yang akan berkonsultasi design rumah dari tanah kosong pun dapat dilayani dengan QHome Creative dari design, rencana anggaran sampai dengan pelaksanaan pembangunan.

Pelanggan juga bisa memanfaatkan jasa pasang QHome Service jika melakukan pembelian peralatan rumah tangga yang bersifat instalasi berat seperti pemasangan tube pemanas air, pemasangan bathtub kamar mandi, pemasangan AC dan lainnya, juga melayani perbaikan berbagai alat dan elektronik baik perabot rumah tangga sampai dengan peralatan pertukangan.

QHomemart juga memberikan pelayanan jasa kebersihan seperti mengatasi kerak kamar mandi, dapur, sampai dengan pelayanan fogging rumah jika diperlukan.

Untuk mempermudah pelanggan dalam berkonsultasi, ataupun akan melakukan pembelanjaan dari rumah, pelanggan dapat melihat berbagai produk dan harga dapat dilihat di website Qhomemart di www.qhomemart.com ataupun di sosmed QHomemart di IG @qhomemart_catalogue, serta untuk update berbagai program promo maupun event di official sosmed @qhomemart, kemudian dapat melakukan pemesanan ataupun konsultasi langsung melalui Hotline WA di 0811 2863 773.

