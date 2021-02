Beberapa selebriti mengunggah foto mereka pada momen hari Valentine, 14 Februari. Salah satunya adalah Tante Ernie.

Namun, foto valentine perempuan yang netizen juluki Tante Pemersatu Bangsa tersebut tak seperti kebanyakan selebriti lain. Bila biasanya selebriti mengunggah foto bersama pasangan, kado pemberian bunga atau cokelat, Tante Ernie hanya berfoto selfie.

"Valentine’s day kamu pada ngapain sih?," tanya Tante Ernie kepada follower-nya di Instagram.

"Kerjaa tante karna ga ada doi:)," balas @adjiepangestuu

"Rebaahan 😮," sambung @fredysyam82gmail.com3

Tante Ernie sendiri tampil cantik dengan makeup flawless. Selain itu, Tante Ernie juga mengenakan tanktop pink dengan belahan dada terlihat jelas sehingga membuat tampilan simpelnya terkesan seksi.

Netizen lain pun memuji kecantikan Tante Ernie di usianya ke-45 sampai menyebutnya hot mom terbaik. Bahkan, sampai ada yang merinding melihat penampilan Tante Ernie.

"Cantikkk tante," puji @Qandreboy1089

"Merinding 😍," tulis @yajna_tupay

"The best Hot Mom ever 😍," celetuk @andragarcia80

