Tak hanya memiliki tubuh seksi dan aduhai, selebgram yang akrab disapa Tante Ernie juga memiliki selera fashion yang tinggi. Ia kerap membagikan potret outfit of the day (ootd) di akun Instagram pribadinya, salah satunya saat pakai kacamata.

Salah satu foto yang sering menuai pujian netizen adalah foto Tante Ernie saat mengenakan sunglasses atau kacamata hitam. Wajahnya memang terlihat sangat cantik menggoda ketika mengenakan aksesori fashion tersebut.

Seperti apa gaya Tante Ernie saat mwngenakan kacamata hitam? Berikut MNC Portal rangkumkan ulasannya, Senin (15/2/2021).

1. Blouse putih

Pada foto pertama, Tante Ernie tampil super kasual mengenakan blouse putih dan bawahan berupa jeans biru. Tak lupa kacamata hitam model classic menghiasi wajah cantiknya. Tante Ernie juga membiarkan rambutnya terurai panjang untuk menambah kesan santai tapi tetap stunning.

2. Crop top polkadot

Selanjutnya ada foto Tante Ernie saat sedang berlibur manja. Di sini ia mengenakan crop top polkadot bernuansa monokorom dipadukan dengan bawahan beraksen senada. Tante Ernie menyempurnakan penampilannya itu dengan shade hitam yang menghiasi wajahnya. Duh, cantik banget!

3. All black and everything

Saat menjalani photoshoot November 2020 lalu, Tante Ernie sempat menyita perhatian netizen. Bagaimana tidak, di foto tersebut ia tampil super seksi dalam balutan busan serba hitam dengan aksen menerawang. Tidak ketinggalan kacamata hitam yang membuat tampilannya menjadi lebih kece.

4. Dress biru

Terakhir ada potret seksi Tante Ernie mengenakan dress biru saat berpose manja di pinggir kolam. Di foto ini, wanita berusia 45 tahun itu memakai kacamata model aviator yang membuat penampilannya semakin menggoda dan cantik.