Evelyn Nada Anjani, mantan istri komedian Aming ini mengunggah penampilan barunya yang memakai hijab. Perubahannya itu diunggahnya di akun Instagramnya @evelinnadaanjani.

"Ini aku mau belajar coba pakai mulai dari kayak gini dulu," katanya seperti dikutip dari channel YouTubenya.

Nah, berikut ini potret gaya Evelyn berpenampilan memakai hijab, simpel dan kekinian.

1. Gaya kasual

Dalam fotonya ini Evelyn memilih gaya kasual. Ia memadukan antara kaus, pants dan pashimna serba hitam. Ditambah jaket denim serta sneakers, membuat penampilannya menarik dan cukup stylish.

"Kausnya enak, dipake berhijab cocok juga ternyata," kata Evelyn.

2. Cantik dengan pashmina hitam dan kemeja biru



Selanjutnya Evelyn memakai pashmina dan inner hitam, serta dipadukan dengan kemeja berlengan panjang bercorak putih biru.

Make up look yang dipilihnya pun nampak soft, yakni lipstik ombre warna oranye, eyeliner, eyeshadow, serta softlens yang natural.

"Natural hijab look," ujarnya.

3. Shinning dengan blazer Kuning

Kemudian Evelyn memakai blazer kuning dipasukan dengan kaus hitam dan pashmina putih. Ia juga memilih make up look lebih memperlihatkan blush on peach yang merona di pipinya. Makin shinning ya, alias bersinar!

"Cantiknya nambah pake hijab," ujar @lov****.

4. Bomber hitam

Evelyn juga memadukan gaya hijabnya dengan bomber warna hitam, pashmina nude dan inner krem. Make up yang dipilhnya juga terlihat lebih soft, dan cocok dengan penampilannya.

"Masya Allah, istiqomah ya kak," terang @ec***.