GRUP K-pop EXO memang menjadi salah satu Grup K-pop yang berhasil menembus pasar internasional. Tidak heran, jika para anggotanya pun menjadi sorotan para netizen, apalagi gaya mereka yang termasuk fashionable.

Nah, salah satu yang menjadi inspirasi adalah Suho. Suho pun sering mendatangi acara fashion yang diadakan oleh beberapa brand ternama di dunia.

Nah, berikut beberapa inspirasi fashion Suho seperti dilansir dari Highend.

Sering mendatangi pameran lukisan, Suho tetap bergaya kasual. Ia mengenakan Charles Cashmere Coat dari Acne Studios, syal dari Supreme x Louis Vuitton Monogram, sepatu Nike SB Dunk Travis Scott “Jackboys”, dan tak ketinggalan sebuah masker wajah.

Suho tetap tampil modis ketika berlatih dalam mempersiapkan merilis album solonya. Suho memakai Beanie dari Fuzz, lambskin leather jacket dari Ralph Lauren, kemeja flanner oleh Saint Laurent, dan sepatu Off-White x Air Jordan 5.

Suho pada acara peluncuran ”Bottega Veneta The Pouch pop-up store” di Seoul; mengenakan Bottega Veneta from head to toe.

Gaya kasual Suho saat sedang santai dengan mengenakan jaket denim dari A.P.C Brain Dead Imhotep, T-Shirt oleh Suho Online Fanmeeting "O2asis" (Self Portrait) dan sepatu Converse x JW Anderson Run Star Hike Hi Black White Gum. Outfit ini dikenakan Suho saat menjalani sesi live dalam perilisan album solo "Self Portrait". Suho mengenakan Tailored Mohair Jacket dan Knitted Jumper Maison Margiela, Nut Number Logo Necklace juga oleh Maison Margiela, dan loafers dari Martin Rose.