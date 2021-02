BEBERAPA orang meyakini bahwa ketika terpapar covid-19 bergejala berat, jumlah antibodi yang ada di dalam tubuh sangat tinggi. Berbeda ketika terpapar tanpa gejala (orang tanpa gejala/OTG), antibodinya sedikit. Benarkah pemahaman tersebut?

Dokter spesialis patologi, Muhammad Irhamsyah SpPK MKes, menjelaskan bahwa saat ini telah dilakukan uji penelitian yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil kadar antibodi covid-19 pada dua jenis kelompok tersebut.

"Kadar antibodi spesifik covid-19 pasien bergejala berat lebih tinggi signifikan dibanding pasien OTG atau bergejala ringan," ungkap dr Irhamsyah dalam keterangannya, Senin (15/2/2021).

Hal serupa dibenarkan dalam studi yang diterbitkan di medRxiv. Dijelaskan bahwa respons antibodi (Ab) terhadap SARS-CoV2 dapat dideteksi pada sebagian besar individu yang terinfeksi covid-19 pada 10 hingga 15 hari setelah timbulnya gejala.

"Namun karena kemunculan virus baru-baru ini dalam populasi manusia, belum diketahui berapa lama respons Ab akan bertahan di dalam tubuh atau apakah mereka akan memberikan perlindungan dari infeksi ulang," lapor studi berjudul 'Longitudinal Evaluation and Decline of Antibody Responses in SARS-CoV2 Infection' ini.

Studi tersebut menggunakan sampel serum berurutan yang dikumpulkan hingga 94 hari setelah onset gejala (POS) dari 65 individu yang terinfeksi covid-19 dikonfirmasi oleh pemeriksaan RT-qPCR. "Studi ini menunjukkan bahwa besaran respons neutralizing antibodi (nAb) tergantung pada tingkat keparahan penyakit, tetapi ini tidak memengaruhi kinetika respons nAb," tulis laporan tersebut.