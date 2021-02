Apakah Anda hobi memakai minyak wangi atau parfum sesaat sebelum tidur di malam hari? Kebiasaan satu ini ternyata memang baik untuk dilakukan karena memiliki manfaat.

Lalu apa alasan mengapa penting memakai parfum sebelum berangkat tidur? Studi dari Stephen Warrenburg, berjudul Effects of Fragrance on Emotions: Moods and Physiology memaparkan bahwa wangi parfum mempunyai kekuatan secara signifikan memengaruhi suasana hati seseorang, mengurangi stres, dan mengendurkan otot kita, yang mana ini semua adalah hal yang tiap orang inginkan sebelum tidur.

Nah, sebaiknya parfum dengan aroma seperti apa sih yang sebaiknya dipakai sebelum tidur? Mengutip Yahoo, Senin (15/2/2021) disarankan oleh pembuat parfum dari Tiziana Terenzi, Paolo Terenzi, jika ingin tidur dengan damai, nyenyak dan bangun dengan perasaan telah beristirahat sepenuhnya, disarankan memakai parfum dengan aroma berbasis vanila.

“Notes yang berbeda-beda bisa lebih menarik saat dipakai di malam hari. Terutama wangi-wangi bunga putih, seperti magnolia, melati, dan ylang ylang,” ujar Paolo.

Lain lagi bagi orang-orang yang mengalami kesulitan tidur, Rachel Beider, ahli aromaterapi bersertifikat dari Cinquieme Sens menyarankan untuk memakai parfom dengan kombinasi clary sage, roman chamomile, dan bergamot.

“Roman chamomile sangat menenangkan saat dioleskan pada waktu tidur. Clary sage sebenarnya adalah anti-spasmodik, jadi sangat membantu untuk mengurangi kegelisahan, dan bergamot dikenal untuk menurunkan tekanan darah dan memperlambat detak jantung, yang dapat menenangkan perasaan cemas,” jelas Rachel.

Untuk pemilihan parfum sebelum tidur, bisa juga memilih parfum yang mengandung minyak esensial di dalamnya. Laura Bates, pelatih sleep science bersertifikat menyebutkan, parfum jenis ini bisa bekerja sebagai aromaterapi.

“Minyak esensial itu akan mengirimkan sinyal ke otak, membuat suasana relaksasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tidur,” tutur Laura.

Jika memilih minyak esensial, ahli aromaterapi Brittany Hogan, sangat menyarankan untuk menggunakan wangi lavender. Menghirup aroma lavender sebelum dan selama tidur, secara studi penelitian disebutkan oleh Britanny sudah terbukti dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk tertidur lelap, mengurangi waktu terbangun di malam hari, dan meningkatkan rasa vitalitas di keesokan harinya.

