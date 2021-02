Rajin olahraga jadi rahasia Tante Ernie memiliki body goals. Salah satu olahraga yang dijalani perempuan berusia 45 tahun tersebut adalah gowes sepeda.

Tante Ernie sering membagikan rutinitasnya gowes sepeda di akun Instagram pribadi. Seperti unggahan terbaru dari perempuan yang dijuluki netizen Tante Pemersatu Bangsa tersebut.

"Monday madness with kesayanganku @deadeviasri and my coach @fendy_schleck," tulis Tante Ernie dalam caption unggahan fotonya.

Tante Ernie mengunggah foto dengan beberapa slide aktivitas gowes sepedanya. Seperti biasanya, Tante Ernie tetap tampil kece ketika gowes sepeda.

Baca Juga : Potret Tante Ernie Pakai Sport Bra Makin Seksi Berkulit Eksotis

Baca Juga : Tante Ernie Gowes Pakai Tanktop Pamer Belahan Dada, Netizen: Awas Masuk Angin

Pada slide pertama dan kedua, Tante Ernie berpose dengan temannya sebelum gowes. Dia mengenakan jersey merah yang membalut tubuh aduhainya sehingga body goals-nya terlihat jelas.

Tante Ernie memadukannya dengan celana olahraga pendek. Selain itu, dia juga mengenakan kaos kaki yang warnanya senada dengan jaket.

Selain kece, Tante Ernie tetap memerhatikan keselamatan dalam bersepeda. Dia mengenakan sarung tangan hitam dan helm sebagai pelindung kepala.

Pada slide ketiga, terlihat Tante Ernie mulai gowes bersama temannya berdampingan. Sembari pamer senyum, Tante Ernie melaju santai di jalanan yang terlihat lenggang.

Sementara, di slide terakhir Tante Ernie kembali berpose sembari beristirahat. Kali ini, ada pesepeda lain yang ikut berpose dengan Tante Ernie dan temannya. Pada foto ini, pose Tante Ernie membuat lekuk tubuhnya terlihat jelas meski dengan outfit tertutup. Kesan seksi yang telah melekat padanya tetap terpancar. Seperti biasanya, netizen pun meramaikan kolom komentar unggahan Tante Ernie dengan cuitan yang menggelitik selain lontaran pujian. "Kamuuuuuu Kereeennnn 🔥‼️," puji @deadeviasri "Baju merah jangan sampai lepas broohhh," tulis @aguss.akka_pacitan "Pengen ikut sepedahan😢😢," tutur @aldoaston