Selain paras cantik, gaya penampilan Dian Sastrowardoyo juga dikenal modis. Karenanya, busana yang dikenakan Dian Sastro kerap menjadi inspirasi perempuan, termasuk style ngantor.

Saat pandemi Covid-19, kantor menerapkan kebijakan shifting alias Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH). Nah, ketika WHO, beberapa perempuan kerap bingung memilih busana yang kece. Kalau bingung memilih outfit yang tepat, kamu bisa sontek padu padan busana ala Dian Sastro.

Gayanya enggak ngebosenin, dijamin deh! Daripada penasaran, berikut MNC Portal rangkumkan ulasannya, Selasa (16/2/2021).

Navy vibes





Mengintip unggahan terbaru Dian Sastrowardoyo di akun Instagram pribadinya @therealdisastr, ibu dua anak satu ini tampil cantik memadukan unbottens shirt berwarna navy dengan blue jeans berpotongan high waisted. Untuk sneakersnya, Dian memilih tampil simple mengenakan slip on putih. Pas banget buat kamu yang kerja di industri kreatif seperti start up. Simple yet beautiful!

Red dress

Punya janji meeting dengan klien atau bos? Say no more. Kamu bisa pakai outfit berwarna cerah agar suasana menjadi lebih cair dan menyenangkan. Inspirasinya bisa sontek red dress yang dikenakan Dian Sastrowardoyo saat lunchy cantik dengan sang suami tercinta di momen Valentine pekan lalu. Jangan lupa pakai heels, agar penampilanmu lebih elegan dan paripurna!

Monokrom

Busana bernuansa monokrom memang paling simple dan cocok dipakai di berbagai suasana. Termasuk untuk outfit ke kantor. Kamu bisa mengenakan kaos putih dengan garis-garis dan long skirt hitam seperti Dian di foto ini. Terlihat sangat nyaman dan cantik! Full pattern shirt

Bosan dengan outfit bernuansa monokrom? Tidak ada salahnya sekali-kali mengenakan outfit yang 'heboh'. Misalnya mengenakan kemeja oversized full patern seperti yang dikenakan Dian Sastrowardoyo di foto ini. Dian memadukan kemeja tersebut dengan high waisted jeans dan slop hitam beraksen mutiara. Terlihat kekinian tapi kece banget untuk dipakai ke kantor.