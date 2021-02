Pencinta drama Korea mana yang tak mengenal sosok Kim Soo Hyun. Kim yang hari ini berulang tahun ke-33 ini merupakan aktor Korea dengan bayaran termahal. Dilansir dari situs SCMP, pada drama Its Okay to Not Be Okay, Kim Soo Hyun dibayar USD2,6 juta atau setara Rp 36,199,800,000!

Sebagai aktor papan atas ternama Korea, Kim Soo Hyun hadir sebagai paket lengkap. Kemampuan akting mumpuni, menyanyi, dan tentu saja ketampanannya yang mampu membius banyak mata.

Daripada penasaran, yuk simak uraian singkat 5 potret ganteng Kim Soo Hyun, aktor Korea dengan bayaran termahal di bawah ini. Sebagaimana dihimpun dari akun Instagram pribadi Kim Soo Hyun dan Koreaboo, Selasa (16/2/2021).

1. Candid pemotretan

Punya wajah tampan dengan struktur tegas, meski lewat foto candid saat sesi pemotretan seperti yang satu ini, gantengnya wajah Kim Soo Hyun tetap terlihat jelas. “Ganteng banget,” puji netizen dengan akun bernama nada***.

2. Polos tanpa makeup





Di saat banyak selebriti enggan menampilkan wajah polos tanpa pulasan makeup. Kim Soo Hyun justru percaya diri melenggang di airport dengan wajah polos alias bare face nya yang mulus, tanpa pulasan makeup sedikit pun. Wajah ganteng dan mulusnya, makin sempurna dengan mix and match airport fashionnya saat itu. Jaket hoodie abu-abu ditumpuk dengan long coat bermotif kotak-kotak, skinny jeans sebagai bawahan dan topi baseball yang sengaja dipakai terbalik.

3. Formal look

Hadir di gelaran acara penghargaan APAN Awards pada Desember lalu, Kim Soo Hyun ganteng maksimal dengan gaya penampilan formal. Setelan suit warna hitam lengkap dengan dasi kupu-kupu sebagai aksesori. Rambutnya yang biasa ditata gaya natural, kali ini ditata lebih rapi dengan gaya up-do.

4. Smart look

Bergaya smart look, bintang drama It’s Okay To Not Be Okay satu ini memadukan T-shirt lengan pendek putih polos dengan celana bahan model straight pants dan sepasang sepatu sneakers putih. Keren dan effortless bukan? 5. Coma hair

Lewat foto close-up dari salah satu hasil pemotretan ini, kita bisa melihat betapa gantengnya Kim Soo Hyun saat di-styling dengan tatanan rambut gaya ‘coma hair’ yang sempat booming jadi tren di kalangan selebriti pria Korea.