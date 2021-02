Nama Bruna Azevedo Scalzer mendadak jadi viral di media sosial. Bruna merupakan Polwan cantik di Brazil yang kini menjadi selebgram berkat kepopulerannya.

Berwajah cantik dan pandai berpose seksi, Bruna Scalzer juga berprofesi sebagai model. Tidak hanya itu, Bruna juga aktif di media sosial Instagram.

Akun @brunascalzer miliknya sudah memiliki 89,1 ribu pengikut. Bruna juga kerap mengunggah foto-foto kesehariannya di Instagramnya.

Berikut 4 potret cantik polwan Bruna Scalzer yang Okezone intip dari Instagramnya pada Rabu (17/2/2021) :

Pakai Baju Dinas

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Bruna merupakan seorang polwan. Dirinya juga terlihat kerap membagikan potret dirinya menggunakan seragam dinasnya. Salah satu adalah foto selfie di dalam mobil.

Dirinya tampil memukau dengan senyumannya lebar sekaligus memamerkan giginya yang putih. Bruna memakai seragam berwarna biru dongker lengkap dengan topi dan rompi hitam. Polwan cantik ini juga menggunakan anting kecil pada penampilan ini. Dia juga menggunakan riasan makeup flawless, alis hitam rapi, bulu mata lentik, dan lipstik nuansa nude.

Seksi dengan Bikini

Bruna punya badan yang seksi dan sering membagikan fotonya berbikini di Instagramnya. Kali ini dia tampak menggunakan bikini bernuansa floral dengan warna dasar putih dan pink. Dia juga menggunakan kemeja putih sebagai outer pada penampilannya.

Dia menggunakan topi putih, sandal putih, kacamata hitam kotak besar, dan dua buah kalung untuk melengkapi penampilannya. Rambut cokelat lurusnya dibiarkan tergerai memperindah pesonanya.

Fashionable

Juga berprofesi sebagai model, Bruna punya selera fashion yang bagus. Dia terlihat mengunggah Outfit of The Day (OOTD) di Rua do Lazer, Santa Teresa. Dalam foto tersebut tampak dirinya mengenakan kemeja putih polos oversize dan hotpant hitam.

Untuk sepatunya dia menggunakan Over the Knee Boots berwarna hitam polos. Rambutnya lurus dan dibiarkan tergerai ke depan. Dia juga memakai tas sling bag kecil berwarna hitam untuk melengkapi penampilannya.

Bruna terlihat menggunakan polesan makeup bold, alis tebal, bulu mata lentik, lipstick merah yang membuat kesan seksi makin terpancar dari dirinya.

Suka Olahraga Gym





Memiliki badan seksi dan atletis, Bruna ternyata sering berolahraga di gym. Hal ini terlihat dari beberapa unggahan di feed Instagram miliknya. Di salah satunya terlihat dia memakai padupadan sport bra putih polos dan celana ketat pink.

Untuk sepatunya dia menggunakan sepatu sneaker abu-abu dengan detail oranye di bagian depannya. Bruna terlihat memakai headphone putih dengan detail metalik dan membawa kain lap pink muda. Dia tampak segar dengan senyuman lebarnya.