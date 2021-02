PEMERINTAH bersiap memulai vaksinasi covid-19 tahap kedua bagi para tenaga pelayan publik esensial dan lansia berusia di atas 60 tahun. Pemberian vaksin covid-19 akan dimulai pada 17 Februari 2021 dan dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia.

Rencananya vaksinasi covid-19 tahap kedua dimulai pada Minggu ketiga Februari dan diharapkan selesai pada Mei 2021. Total sasarannya sebanyak 38.513.446 orang.

Pekerja publik yang dimaksud terdiri dari pendidik (guru atau dosen), pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, pegawai pemerintah, TNI, Polri, Satpol PP, pelayan publik, transportasi publik, atlet, wartawan, dan pelaku sektor pariwisata.

Merangkum dari unggahan akun Instagram Kementerian Kesehatan Indonesia @kemenkes_ri, Selasa (16/2/2021), penetapan sasaran ini telah memerhatikan pemetaan dari World Health Organization (WHO), Strategic Advisory Group of Experts on Immunisation (SAGE), serta kajian dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

Pemerintah menegaskan kelompok prioritas kedua yang divaksin merupakan masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi sehingga rentan terpapar virus corona.

Bagi masyarakat yang berniat mendaftar vaksinasi covid-19 bisa dilakukan dengan tiga cara, yakni:

1. Setiap institusi mendaftarkan anggotanya secara daring melalui sistem PCare.

2. Kelompok masyarakat lansia, data diperoleh dengan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

3. Peserta vaksinasi juga dapat mendaftar manual ke institusi mereka atau ke fasilitas kesehatan terdekat.

