Pandemi mengubah kebiasaan masyarakat, bahkan sampai ke urusan menentukan produk skincare. Ya, di era pandemi, tren clean beauty meningkat di kalangan beauty enthusiast.

Tapi, apakah Anda tahu apa itu clean beauty? Lalu, kenapa tren ini bisa meningkat di kala pandemi?

Diterangkan Dokter Spesialis Kulit dr Arini Astasari Widodo, SpKK, clean beauty sendiri merupakan suatu konsep tren baru yang mengedepankan penggunaan skincare dengan 'ingredient' yang lebih sedikit.

"Jadi, para beauty enthusiast semakin menyadari bahwa skincare dengan minim ingredient itu jauh lebih baik karena akan meminimalisir risiko alergi pada kulit," terangnya dalam webinar, Selasa (16/2/2021).

Tren clen beauty 'ngehits' selama pandemi juga dikarenakan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih produk yang menyehatkan dibanding sekadar estetika semata lebih tinggi. Itu kenapa, tren ini berjalan berbarengan dengan healthy lifestyle masyarakat sekarang di era pandemi.

Menjadi perhatian ialah tren clean beauty tidak kemudian membatasi produk skincare hanya mengandalkan nature ingredient. Maksudnya, pada tren ini produk yang dipakai boleh mengandung sintetis, asal tetap pada term kesehatan kulit.

"Jadi, ini yang membedakan antara nature beauty dengan clean beauty. Kalau nature benar-benar memastikan tidak ada bahan sintetis di dalamnya, kalau clean beauty tetap ada, hanya saja dipastikan ingredient itu aman untuk kulit," papar dr Arini.

Hal menarik lain yang diperhatikan dalam clean beauty selain tidak mengandung toxic ingredient dan memastikan kandungan yang ada di dalam skincare minim, juga tidak mengandung fragrance atau parfum.

"Ini penting, karena sekali lagi, clean beauty itu mengutamakan sebuah konsep less for more. Jadi, semakin minim ingrendient yang ada di dalam produk, itu akan membuat kulit semakin sehat dan risiko alergi atau iritasi semakin kecil," tambah dr Arini.

(hel)