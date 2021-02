Aktor A-list Korea, Kim Soo Hyun kerap menuai pujian karena kemampuan aktingnya yang mumpuni. Namun tak hanya itu, Kim Soo Hyun juga menuai pujian atas visualnya yang menawan.

Contohnya dari pengakuan seorang makeup artis bernama Shin Ae belum lama ini. Dalam tayangan vlog Comment Defenders, desainer penata rambut selebriti dan makeup artis Shin Ae membeberkan cerita di balik layar dirinya ketika mendandani bintang drama It’s Okay To Not Be Okay tersebut.

Hal ini terungkap ketika Shin Ae mendapatkan pertanyaan, siapa sosok selebriti yang mudah sekali didandani sehingga membuat pekerjaan seorang makeup artis jadi lebih ringan. Mengutip Koreaboo, Selasa (16/2/2021) Shin Ae tanpa ragu langsung menyebut nama Kim Soo Hyun.

“Kim Soo Hyun, aku benar-benar tidak harus melakukan apapun (saat meriasnya),” ujar Shin Ae.

Baca Juga : 5 Potret Kim Soo Hyun, Aktor Korea Termahal yang Rayakan Ultah ke-33

Sang makeup artis menuturkan, hal tersebut bukan hanya karena wajah tampan Kim Soo Hyun sebagai dasar yang utama. Namun aktor berusia 33 tahun itu juga memiliki kulit wajah yang sehat dan mulus, belum lagi sepasang alisnya yang memang asli hitam dan lebat.

“Kim Soo Hyun punya kulit wajah yang bagus, sepasang alisnya juga begitu indah. Sudah siap semua sebelum aku melakukan apapun. Sebagai makeup artis, sesungguhnya tidak banyak yang aku harus kerjakan,” imbuhnya.

Sudah berkarir sebagai hair designer dan makeup artis para selebriti Korea, Shin Ae dengan yakin menempatkan Kim Soo Hyun di posisi nomor satu selebriti dengan visual alami yang menawan. Tak heran, dalam foto-foto promosi drama It’s Okay To Not Be Okay kala itu Kim Soo Hyun terlihat glowing tapi tetap natural.

(hel)