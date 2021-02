Guru Besar Bidang Gizi dan Pangan & Pakar PAUD Himpaudi, Prof. Dr. Ir. Netti Herawati mengatakan, setiap manusia lahir ke dunia dengan seluruh sel otak yang jumlahnya bisa mencapai lebih dari 100 triliun sel. Hal ini tergantung dari kualitas kehamilan, namun itu baru dapat berfungsi hanya dengan stimulasi. Makanya orangtua wajib mengetahui perkembangan anak.

"Para orangtua khususnya ibu harus memahami, bahwa usia 0-2 tahun merupakan masa krusial pada anak," ujarnya dalam webinar bersama Wings Care bertajuk Bangkit & Menghebat - Di Era New Normal (Kesehatan, Parenting, Pendidikan), Selasa (16/2/21).

Ia menjelaskan, hal itu terjadi karena jika sel otak tidak tersambung, atau terstimulasi dengan baik. Maka terjadilah fase penghapusan sel otak, lebih dikenal nama istilahnya use it or loose it.

"Hal ini ditentukan oleh kualitas dan kuantitas stimulasi karena setiap detik terjadi 1.684 juta sambungan sel otak," terangnya.

"Sedangkan untuk kualitas stimulasi, terkait pada aspek perkembangan atas apa saja yang distimulasikan pada anak dengan cara yang tepat atau tidak," tambahnya.

Prof. Dr. Ir. Netti melanjutkan, tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan orangtua, yakni demi keberhasilan serta keberlangsungan pendidikan anak usia dini.

Menurutnya, seorang anak sejak dini perlu dilatih berpikir secara kritis. Hal ini disebabkan karena terlalu banyak informasi yang masuk di era digital seperti saat ini.

"Sehingga anak terlatih untuk memilah informasi mana yang berguna, mana yang tidak. Selain itu anak juga harus dilatih untuk berpikir kreatif dan mengembangkan kemampuan kognitif agar memiliki daya juang lebih, terlebih di era pandemi seperti ini," pungkasnya.

(DRM)