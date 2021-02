Demi mempromosikan koleksi terbaru dari lini lingerie miliknya, penyanyi Rihanna rela tampil maksimal. Bahkan tergolong parah.

Lewat akun Instagram pribadinya, baru-baru ini Rihanna diketahui mengunggah foto seksi dirinya tampil ‘polos’ tanpa sehelai benang pun di bagian atas tubuhnya alias topless.

Mengutip Page Six, Rabu (17/2/2021) pendiri lini lingerie The Savage X Fenty tersebut berpose topless, dan hanya mengenakan boxers satin warna lavender salah satu koleksi dari lini lingerie miliknya tersebut.

Tak mengenakan sehelai benang pun di bagian atas tubuhnya, pelantun hits Diamonds, Where Have You Been dan Stay ini hanya menutupi bagian pribadi tubuhnya dengan tumpukan perhiasan amethyst berukuran besar yang menjuntai di leher dan dadanya.

Promosi all-out yang dilakukan mantan kekasih penyanyi Chris Brown ini tampaknya tak sia-sia. Mengingat, koleksi celana boxer unisex itu disebutkan sudah habis ludes terjual dan hanya tersisa varian warna merah.

Sementara itu, belum lama ini LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton diketahui menunda kelanjutan kolaborasi bersama lini fesyen ready to wear Rihanna, Fenty yang sudah terjalin sejak 2019. Seperti dilaporkan Harpersbazaar, menurut kabar yang beredar kelanjutan kolaborasi tersebut ditunda karena penjualan lini fesyen high-fesyen tersebut tak mencapai hasil yang diharapkan.

(DRM)