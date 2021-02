Gaya fesyen mewah dan berkelas dari Nagita Slavina memang selalu sukses membuat para netizen terperangah. Ya, selain terpesona karena desain outfitnya, tentunya juga karena terkejut melihat banderolan harga setiap outfit Nagita Slavina.

Salah satu contohnya termasuk ketika merayakan ulang tahunnya bersama sang suami, Raffi Ahmad hari ini. Merayakan momen ulang tahun dirinya yang kompak bertepatan sama dengan ulang tahun sang suami secara sederhana di rumah, Nagita kedapatan mengenakan dress cantik berpotongan simpel.

Mengutip akun Instagram @fashion_nagitaslavina, Rabu (17/2/2021) ketika Nagita menghadiahi Raffi Ahmad satu unit vespa antik sebagai kado ulang tahun, ibu satu anak tersebut diketahui mengenakan dress bermotif warna biru muda, ‘Dixie Scallop Midi Jasmine' keluaran lini fesyen asal Australia, The Story Of yang per satu piece nya dijual seharag Rp3,2juta.

Melihat dress Nagita yang berharga jutaan tersebut, terlihat ramai di kolom komentar netizen terperangah melihat outfit berharga lebih dari Rp3juta itu hanya dijadikan sebagai baju di rumah oleh Nagita.

“Ya ampun mba Gigi, daster di rumah saja Rp3juta coba,” komentar akun bh**ika heran.

“Ya Allah berilah aku ketabahan melihat harga setiap baju yang dipakai Gigi. Semoga aku diberi kemampuan dan kecukupan rejeki,” doa dari netizen pemilik akun Huma20***7

“Mama Gigi pernah pakai baju serba 35 ribu enggak sih,” timpal Verami**a819

“Harga segitu dipake mama Gigi di rumah saja ya,” tulis pemilik akun Duni***o

“Ini sih uang bulanan gue sebulan,” kata netizen dengan akun bernama Dee.lesta***8

