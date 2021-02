PROGRAM vaksinasi covid-19 secara massal sudah dilakukan pemerintah. Tahap pertama penyuntikan vaksin covid-19 dimulai pada 13 Januari 2021. Sasarannya adalah tenaga kesehatan dan petugas publik.

Kemudian dilanjutkan vaksinasi covid-19 tahap kedua yang dimulai pada 17 Februari 2021. Kementerian Kesehatan pun memperbarui daftar penerima vaksin covid-19, yakni para tenaga pelayan publik esensial dan lansia berusia di atas 60 tahun.

Baca juga: Pedagang Pasar Tanah Abang Jalani Vaksinasi Covid-19

Pekerja publik yang dimaksud terdiri dari pendidik (guru atau dosen), pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, pegawai pemerintah, TNI, Polri, Satpol PP, pelayan publik, transportasi publik, atlet, wartawan, serta pelaku sektor pariwisata.

Vaksinasi covid-19 tahap kedua dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Diharapkan selesai pada Mei 2021. Adapun total sasarannya sebanyak 38.513.446 orang.

Sebagaimana penjelasan Kementerian Kesehatan Indonesia melalui akun Instagram-nya @kemenkes_ri, penetapan sasaran ini telah memerhatikan pemetaan dari World Health Organization (WHO), Strategic Advisory Group of Experts on Immunisation (SAGE), serta kajian dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

Kemenkes juga merevisi pertanyaan yang diajukan saat skrining sebelum seseorang mendapatkan vaksin covid-19. Hal ini berkaitan dengan masuknya kelompok komorbid, penyintas covid-19, ibu menyusui, dan terpenting lansia.

Baca juga: Menkes Targetkan Vaksinasi 9.700 Pedagang Pasar Tanah Abang dalam 5 Hari

Perubahan itu sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/2/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Di awal skrining, vaksinator akan bertanya dulu mengenai suhu tubuh, dipastikan harus di bawah 37,5 derajat Celsius. Lalu tekanan darah jangan sampai di atas 180/110 mmHg, kalau di atas, vaksinasi ditunda sampai terkontrol," jelas Juru bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi dalam webinar, Senin 15 Februari 2021.

Adapun syarat penerima vaksinasi covid-19 yang telah diperbarui adalah:

1. Tidak terkonfirmasi covid-19. Jika pernah positif corona, sudah sembuh minimal tiga bulan sejak terkonfirmasi.

2. Berusia di atas 18 tahun. Sementara masyarakat lansia sudah bisa mendapat vaksin covid-19.

3. Tekanan darah di bawah 180/110 mmHg. 4. Bagi ibu hamil, vaksinasi ditunda sampai melahirkan. Sementara Ibu menyusui boleh divaksinasi. 5. Jika memiliki riwayat alergi berat seperti sesak napas, bengkak, dan urtikaria seluruh badan atau reaksi berat lainnya karena vaksin, maka vaksinasi diberikan di rumah sakit. 6. Jika memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak napas, bengkak, dan urtikaria seluruh badan setelah divaksinasi covid-19 sebelumnya, maka tidak diberikan lagi untuk vaksinasi dosis kedua. 7. Orang mengidap penyakit kronik (seperti penyakit paru obstrujtif kronis dan asma, penyakit jantung, gangguan ginjal, dan penyakit hati atau liver) yang sedang dalam kondisi akut atau yang belum terkendali maka vaksinasi tidak dapat diberikan. 8. Bila dalam pengobatan TBC lebih dari dua minggu, maka vaksinasi dapat diberikan. 9. Jika menyandang dan sedang mendapat pengobatan penyakit kanker, maka vaksinasi tidak dapat diberikan, kecuali ada surat rekomendasi dari dokter yang merawat. 10. Bila sedang mendapat pengobatan gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfuse, maka vaksinasi ditunda dan dirujuk. 11. Bagi penderita penyakit autoimun sistemik, maka vaksinasi ditunda dan dikonsultasikan kepada dokter yang merawat. 12. Pemilik riwayat penyakit epilepsi, vaksinasi dapat diberikan jika dalam keadaan terkontrol. 13. Jika menyandang penyakit diabetes melitus yang minum obat teratur, vaksinasi dapat diberikan. 14. Untuk orang dengan HIV yang minum obat teratur, vaksinasi dapat diberikan. 15. Bila mendapat vaksinasi lain selain vaksin covid-19 kurang dari satu bulan terakhir, maka vaksinasi ditunda sampai satu bulan setelah vaksinasi sebelumnya. Baca juga: Menkes Ajak Pedagang Pasar Tanah Abang Daftar Vaksinasi dan Tak Takut Disuntik Lalu ada juga pertanyaan skrining tambahan untuk sasaran lansia dengan usia 60 tahun ke atas: - Apakah Anda mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga? - Apakah Anda sering merasa kelelahan? - Apakah Anda memiliki paling sedikit 5 dari 11 penyakit (hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronik, serangan jantung, gagal jantung, kongesti, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal)? - Apakah Anda mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100 sampai 200 meter? - Apakah Anda mengalami penurunan berat badan yang bermakna dalam setahun terakhir? Jika terdapat tiga atau lebih jawaban "iya", maka vaksin tidak dapat diberikan. Baca juga: Usai Divaksin, Wapres: Alhamdulillah Tidak Ada Rasa Sakit dan Pusing