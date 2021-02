MEMILIKI rambut panjang menjadi dambaan setiap wanita dan juga pria. Sehingga, setiap orang harus tahu cara menumbuhkan rambut dan merawatnya sebaik mungkin. Salah satunya adalah melalui pola makan sehat.

Perlu juga memahami beberapa fakta fisiologis dasar tentang rambut. Setiap rambut memiliki batang dan akar. Batangnya menonjol keluar dari kulit, sedangkan akarnya tetap berada di dalam lapisan kulit terdalam. Menurut American Academy of Dermatology, jumlah folikel rambut di kepala ada sekira 100.000.

Akar rambut mendapat nutrisi dari darah yang mengalir di kulit kepala. Ini membantu rambut tumbuh. Kelenjar minyak yang mengelilingi akar rambut melapisi folikel rambut dengan minyak yang membuatnya berkilau.

Oleh karena itu, untuk membantu rambut lebih cepat tumbuh dan tetap sehat terawat, perlu memerhatikan asupannya. Seperti telah MNC Portal rangkumkan dari NDTV, berikut tips menumbuhkan rambut melalui pola makan sehat.

1. Diet kaya protein

Protein berperan penting dalam pertumbuhan rambut. Rambut mengandung 95 persen keratin dan 18 asam amino (bahan penyusun protein). Sumber protein baik bisa ditemukan dalam telur, susu, panir, yogurt, keju, ayam, unggas, dan biji-bijian sereal tertentu seperti quinoa.

2. Makan makanan kaya biotin

Biotin adalah vitamin B yang dapat membantu pertumbuhan rambut yang sehat. Biotin bisa ditemukan dalam lentil, almond, kenari, dan sayuran seperti kembang kol serta wortel.

3. Makanan kaya zat besi

Zat besi menjadi suplai oksigen ke jaringan tubuh dan folikel rambut yang membantu proses pertumbuhan rambut. Zat besi dapat ditemukan pada daging, unggas, telur, sayuran berdaun hijau, dan buah-buahan seperti jambu biji. Untuk suplemen zat besi, konsultasikan kepada dokter terlebih dahulu.

4. Tambahkan lebih banyak vitamin B12, B6, dan folat

Vitamin berperan besar mencegah dan meredakan anemia. Oleh karena itu, ini akan membantu aliran nutrisi ke folikel rambut tetap kuat dan akan menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala. Anda bisa menemukannya dalam kacang-kacangan, biji-bijian, dan susu.

5. Asam lemak omega-3

Minyak asam lemak omega-3 ini penting untuk kesehatan kulit karena membantu menjaga kesehatan kulit kepala. Lemak omega-3 bisa ditemukan yang melimpah pada ikan berlemak, biji rami, dan kenari.

6. Makanan kaya vitamin C

Vitamin C merupakan nutrisi terpenting untuk kesehatan kulit. Selain itu, vitamin C sangat penting untuk penyerapan zat besi dan pencegahan anemia. Vitamin C ada pada buah jeruk, paprika, air lemon segar, dan banyak lagi.

7. Sertakan makanan kaya seng

Zat seng adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil tetapi sangat penting untuk banyak proses penting dalam tubuh. Seng disebut-sebut dapat membantu menjaga folikel rambut tetap sehat. Ini juga digunakan oleh tubuh untuk mengikat protein. Seng bisa menemukannya dalam biji-bijian utuh, kacang-kacangan, kacang tanah, dan biji bunga matahari.