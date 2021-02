Setelah dikontrak agensi IMG Models, putri sambung Wakil Presiden AS, Kamala Harris, Ella Emhoff resmi debut sebagai model profesional.

Tidak tanggung-tangggung, debut sebagai model profesionalnya Ella mulai langsung dengan melakukan pemotretan editorial bersama majalah fesyen high-class dunia, Vogue.

Menjadi model di halaman editorial majalah Vogue Amerika, gadis 21 tahun tersebut berpose dalam balutan outfit salah satu karya rancangan desainer Proenza Schouler untuk pagelaran New York Fashion Week, tuxedo suit warna hitam dengan menampilkan ciri khasnya, rambut ikal dan kacamata berbingkai bulat, seperti dikutip Hellomagazine, Jumat (19/2/2021).

Di foto kedua, Ella bergaya edgy dengan mengenakan turtleneck dan jaket kulit hitam dan wajahnya yang dipulas riasan makeup gaya minimalis, sambil mendekap quilt bag warna hitam.

Perjalanan mahasiswi Parsons School of Design, New York satu ini sampai bisa menjadi model profesional bisa dibilang sangat mulus. Diawali dengan viralnya gaya busana Ella, saat hadir di acara inagurasi pelantikan Kamala Harris sebagai Wakil Presiden AS terpilih. Ella kala itu, hadir mengenakan coat bermotif kotak-kotak berkerah oversized keluaran Miu Miu dan sepatu chunky boots warna hitam.

Begitu viral dan menarik perhatian sehingga jadi buah bibir berkat pilihan gaya fesyennya, satu pekan kemudian Ella langsung dikontrak oleh IMG Models untuk bergabung. Menjadikan dirinya kini sebagai model profesional, yang satu ‘rumah’ bersama deretan supermodel tenar dunia, Gisele Bündchen, Karlie Kloss, hingga Gigi dan Bella Hadid.

(hel)